"Também me questionava sobre as claques por registar"

O secretário de Estado do Desporto concedeu uma entrevista ao jornal O JOGO no dia 19 de setembro. O apoio ilegal do Benfica às suas claques demorou, pelo menos, quatro anos a penalizar pelo IPDJ. Uma inação que acabou numa tempestade sobre o novo presidente nomeado por João Paulo Rebelo. "Convicção" e detalhes que não deve tornar públicos explicaram a defesa intransigente que o secretário de Estado fez de Vítor Pataco, o novo presidente do IPDJ que, no seu anterior cargo, esteve envolvido na inércia com que o Instituto tratou os indícios de ilegalidades na relação entre o Benfica e as suas claques.

RECORDE A ENTREVISTA A JOÃO PAULO REBELO PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO

Com toda a crítica e polémica destes últimos anos, por que razão entende que só agora, com as últimas declarações de Augusto Baganha, é que a reputação do IPDJ ficou manchada?

Acho que não há instituições, não há pessoas, não há entidades, não há organizações perfeitas, e não me custa a crer que o IPDJ seja um organismo com possibilidades de melhorar em vários aspetos. Isso não faz do IPDJ uma entidade mais estranha do que é o comum. Já coisa distinta são estas declarações vindas da parte de alguém que teve as responsabilidades do antigo presidente do instituto, onde esteve seis anos, para além de ter um passado ligado a gabinetes governamentais na área do desporto, antes mesmo da existência do IPDJ, e sabendo que o futebol é uma realidade muito particular, pela paixão que desperta, pela forma como os temas são discutidos. Há até teorias da conspiração, defesa de favoritismos, protecionismos a uns, benefícios a uns, prejuízos a outros...

A consciência de que isso é assim não sugere algum cuidado especial no tratamento destes temas?

Absolutamente. É verdade que isso é assim, mas também sugere que quem tem responsabilidades acrescidas não possa... e chocou-me mesmo. As declarações do Dr. Augusto Baganha chocaram-me porque, no fundo, quem defende essas teses acaba por ter agora a possibilidade de dizer: "Veja-se que quem esteve à frente do Instituto vem reconhecer". Reconhecer com base em suspeitas e insinuações que são feitas porque nada, absolutamente nada, de palpável até agora é dito.

Em ata, há referência a um inquérito interno. O que aconteceu a esse inquérito?

Dessa famosa ata, registo, essencialmente, duas partes. Uma é quando o próprio Dr. Augusto Baganha diz que teve orientações claras do secretário de Estado para que fosse dado andamento a uma determinada notificação. Outra, que também registo, é o Dr. Augusto Baganha dizer que teve agenda para fazer um despacho, mas não teve agenda para depois assinar o ofício que notificava clube em causa. Isso é que acho que é preciso reter, para demonstrar que não há protecionismoa nada nem ninguém que não seja a lei.

Está a escolher, numa ata com muita troca de argumentos, os que defendem a sua convicção.

Estou a dizer o que releva mais, do meu ponto de vista, para a discussão sobre se há ou não intenção de proteger ou beneficiar. E não sou eu, é o Dr. Augusto Baganha que dita para a ata, deixa claro e evidencia que não há intenção de beneficiar ninguém.

Também há na ata a confusão sobre quem teria ou não competências para notificar o Benfica. Esse impasse acaba por beneficiar o clube.

É preciso ir à génese de tudo isto. Este é um problema muito complexo que a maior parte das vezes não é discutido com tranquilidade e rigor. O que está aqui em causa é que temos uma lei - a lei 39/2009 - que é ineficaz no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos, vulgo claques. É ineficaz em 2009, conhece uma revisão em 2013 que não lhe dá maior eficácia e nos últimos tempos ouço toda a gente falar disto como se fosse uma coisa recente. Não é. Se há coisa que esta secretaria de Estado e eu próprio demonstrámos foi vontade de resolver, com a alteração que está aprovada em Conselho de Ministros dessa mesma lei, tentando de uma vez por todas garantir a identificação de adeptos, independentemente de fazerem parte ou não destes grupos organizados. Este é o ponto central, a segurança e sancionar quem prevarica. É preciso conhecer as pessoas. O regulamento de segurança do Benfica é aceite em 2014 no IPDJ. Eu também poderia questionar o que é que aconteceu entre 2014 e 2016.

E não deve questionar?

É evidente que questiono. Tanto que quando cheguei, em abril de 2016, eu, como muitos dos portugueses, já me questionava. É uma evidência que há grupos que não estão registados. E não é só o caso doBenfica, mas esse é o exemplo mais visível. Quando percebi o que estava em causa, que tinha a ver com o regulamento de segurança...

Podemos discutir a inação de Augusto Baganha e de Vítor Pataco, mas o secretário de Estado também demorou 10 meses, entre 2016 e 2017, a perguntar o que tinha acontecido ao processo.

Não. É preciso perceber o papel de cada um. O meu é de dar orientações políticas, depois há a fase mais operacional, que tem que ver com as fases processuais. A esta não me pode ser pedido um acompanhamento.

Estamos a falar de um tema que estava constantemente na Imprensa, com degradação da imagem das instituições. Porquê 10 meses?

Eu devolvo-lhe a pergunta: porque não estamos aqui a discutir a evidência que é o problema estar resolvido há mais de um ano? O Benfica alterou o seu regulamento há mais de um ano.

Não há autos de mais violações, entretanto?

Com certeza, e terão processos e consequências.

Então não está resolvido.

Se percebermos que havia um clube que se escusava, que argumentava, por um conjunto de regras que tinha no seu próprio regulamento de organização e segurança, e que evitava sanções argumentando com isso; se o regulamento foi alterado, agora já não há razão nenhuma para que as multas não sejam aplicadas. É perfeitamente normal que, se continuar a prevaricação, continuarão as sanções. Mas agora podemos aplicar a lei, sem qualquer equívoco.

Vamos apresentar o caso como teóricos da conspiração: o seu próprio cargo com este governo começou com um nome apontado, o Dr. Fanha Vieira, ex-elemento do IPDJ, que acabou por ser excluído por comentários sobre o presidente do Sporting. É adepto do Benfica. Depois, temos o processo dos e-mails que aborda a existência de uma rede de influências do Benfica em todas as áreas da sociedade. A seguir, temos os dois anos de discussão sobre o autismo do IPDJ sobre a questão das claques. Por último, há o Vítor Pataco que se recusa a notificar o Benfica, não uma, mas três vezes (em 2016, 2017 e 2018). E ainda são exonerados da administração do IPDJ os dois elementos que discordam dele. Como quer o secretário de Estado que as pessoas entendam isto?

Quero que as pessoas olhem para os factos e para a história de forma não condicionada por qualquer tipo de teoria conspirativa, que analisem as coisas como elas são. Agora, se eu quiser e estiver convicto de uma determinada tese posso querer forçar a realidade a corresponder a essa minha tese. É difícil forçar a realidade. O Dr. Vítor Pataco já me prestou todas as declarações sobre essa matéria. E o que é fundamental aqui é eu reiterar a total confiança que tenho no Dr. Vítor Pataco para o exercício do cargo, mais que uma vez validadas pela comissão de recrutamento para a administração pública. Portanto, as pessoas devem estar serenas e tranquilas. Custa-me não explicar os detalhes tal como os conheço. Enquanto secretário de Estado não devo entrar nesse nível de detalhe. Não devo, são questões internas.

Já não deixaram de ser internas?

Vamos lá a ver, o Dr. Vítor Pataco entra para o IPDJ em 2016. Pouco tempo depois de ter sido nomeado secretário de Estado. Não teve interferência nenhuma, de facto, no tal processo do regulamento de segurança. É confrontado, no dia 17 de agosto, com um ofício do qual ele não tinhaabsoluto conhecimento - e não tinha porque na Direção, tal como nas administrações de empresas, cada membro acompanha as suas matérias. Dir-se-á que este era um processo que tinha a ver com asinfraestruturas e que era da competência dele, só que era um processo que vinha de trás, do qual nunca lhe tinha sido dado conhecimento. E ele não se recusou a assinar, limitou-se a pedir mais informação. Mais tarde, veio a estranhar por que é que alguém que teve agenda, no dia 5 de agosto, para assinar a nulidade do regulamento, não teve depois agenda e tempo para notificar o clube. Sabe porque é que isto depois se volta a falar? Porque é tornado público. O diretor de comunicação do Sporting veio dizer que andava no IPDJ, há não sei quantos meses, um processo e que não era despachado. Deixou o Dr. Vítor Pataco numa situação muito desagradável, porque tudo o que agora está a ser falado foi falado nessa altura.

Essa revelação do diretor de comunicação do Sporting leva-o a desconfiar de que tivesse sido o Dr. Baganha a informá-lo?

Não governo por desconfianças, governo por evidências. Não gosto de perder tempo com isso. Quando sou confrontado com o atraso de uma orientação clara, é inadmissível o atraso, é preciso averiguar o que aconteceu, mas mais importante é preciso ter ação imediata.

Mas não foi o que aconteceu. Foi preciso de agosto até abril para que o Dr. Vítor Pataco...

Não é o Dr. Vítor Pataco, é o IPDJ.

Mas ele pediu para saber mais sobre o processo. Demorou de agosto até abril e depois chegou a abril e ficou tudo na mesma.

Em agosto, é pedido um esclarecimento, esse esclarecimento não veio. O departamento jurídico não estava na tutela do Dr. Vítor Pataco. Os argumentos que ele me deu são suficientes para mim e não beliscam a minha confiança. Num Conselho Diretivo que se calhar não funcionava como deveria, e se calhar por isso esta remodelação... Se me disser que não andou bem o IPDJ, não atuou na altura devida, o processo não é feliz, eu subscrevo. Mas o processo está ultrapassado e há mais de um ano.

Porque é que a partir do momento em que há uma morte de um adepto, na qual está envolvida uma claque que não cumpre a única lei que existe, ela não passa a ser uma urgência imediata da Secretaria de Estado do Desporto?

Prefiro demorar e fazer bem do que demorar pouco tempo e fazer atabalhoadamente. Uma lei atabalhoada é o que temos desde 2009. Tão atabalhoada que nem as alterações de 2013 a resolveram. Quero com isto dizer que nós melhorámos e muito a lei, mas a matéria é tão complexa que não digo que resolvemos o problema. Se há matéria em que as resoluções definitivas são difíceis de encontrar são as questões da violência no desporto. Vou aos Conselhos da União Europeia e não há ninguém que se levante e diga "sigam o meu exemplo, façam como nós, a nossa receita é perfeita porque não temos casos de doping ou resultados combinados". Estes fenómenos são muito complexos.

Ninguém pode ser obrigado a constituir associação alguma. O direito à liberdade de associação é um direito supremo. Ninguém pode é recusar associar-se e depois querer os mesmos direitos de membro de associação.

Sim. O que a lei diz é que tem de haver grupos organizados de adeptos para os clubes poderem apoiar. E é dessa forma que o legislador entende que vai obrigar à constituição e ao registo desses grupos. Infelizmente, há dinheiro não escrutinado no futebol. Portanto, é simples que haja apoios dificilmente demonstráveis como sendo apoios do clube a um determinado grupo. Por isso, é que pensamos a lei com quem de facto sabe. Sabem os clubes, a Federação, a Liga e os agentes de segurança. As coisas, para serem bem feitas, levam o seu tempo. Repare, eu tenho muitas reservas quanto ao número de pertencentes aos grupos organizados de adeptos quando confrontado com os registos. Há grupos registados que se apresentam como sendo 200 quando toda a gente perceciona que são bem mais do que 200. O ponto essencial é a identificação das pessoas. As claques não eram o único ponto de ineficácia da lei. Ficámos a perceber que não há forma de controlar que os adeptos banidos não vão, realmente, aos estádios. Aí talvez fosse mais eficaz a presença em esquadra da PSP ou GNR.

Como é que, na nova lei, essa eficácia está a ser preparada?

Tornamos obrigatória a aplicação da sanção acessória, ou seja, a inibição da entrada em estádio e a obrigatoriedade de apresentação em esquadra eram sanções acessórias, os juízes podiam ou não aplicar. O que verificamos é que, da parte do poder judicial, não são aplicadas as sanções acessórias, sobretudo quando comparadas com outros países europeus. Vou dar um exemplo: há uns anos, havia sanções acessórias que deviam ser aplicadas no âmbito de processos de casos de violência doméstica e que não eram. Havia uma certa tolerância a esta violência. O mesmo havia com o desporto. A consciência geral está a mudar, a consciência dos magistrados está a mudar e, portanto, a aplicação dessas penas, por via dessa consciencialização iria melhorar. Nós, na lei, quisemos ir mais longe, com a aplicação obrigatória, verificados alguns pressupostos, a partir de determinado grau.

Em que ponto está a lei e quando entrará em vigor?

A lei está aprovada em Conselho de Ministros. Esta é uma lei da competência da Assembleia da República, onde está para ser discutida, desejo eu, o mais depressa possível. Será aprovada, embora possa sofrer algumas alterações que os senhores deputados entendam.

Se o dossiê da claque do Benfica está resolvido, porquê agora a substituição de Augusto Baganha?

Há uma tentativa de reduzir o desporto e o IPDJ ao futebol. É altamente redutor, desde logo porque nem o desporto é só futebol, muito menos desporto e juventude é só futebol. Estamos a falar de um organismo que operacionaliza as políticas do desporto e da juventude. O futebol, no quotidiano do IPDJ, representa uma percentagem muitíssimo reduzida do que é o quotidiano das 400 pessoas que trabalham naquele instituto.

Em concreto o que desencadeou a substituição na Direção, nesse caso?

O Governo aprovou a criação de uma autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto e isso vai esvaziar o IPDJ de algumas competências. O Governo aprovou também o plano nacional para a juventude, pela primeira vez a implicar uma coordenação e monitorização intersectorial muito exigente. Temos novos programas a surgir no IPDJ e depois há uma intenção totalmente legítima, respaldada na lei, de o Secretário de Estado dar novas orientações e formar nova equipa. Não devia ser surpresa. A surpresa que este caso tem é a de alguém que não está conformado com a saída que tantos e tantos tiveram ao longo dos últimos anos.

O Dr. Baganha faz-lhe a acusação de ter recebido um passivo de 20 milhões e ter deixado um saldo positivo de 15 milhões...

Também da parte do Dr. Baganha ouve dizer que foi sujeito a um concurso público. Foi tão sujeito a concurso como o Dr. Vítor Pataco. Foi finalista tal como ele. Há uma fase de concurso e depois há uma fase de nomeação política, de escolha entre os três finalistas desse concurso. Como o Dr. Baganha criou confusão à volta desta questão, criou também à volta da outra. É evidente que qualquer conselho diretivo de organismos públicos segue orientações, faz o que lhe é possível num instituto que tem uma componente significativa de orçamento de Estado e outra ainda mais significativa de receitas. A boa performance financeira do IPDJ deve-se à boa performance financeira do Governo, que tem permitido aumentar não só a comparticipação do orçamento de Estado como ainda as receitas. O conselho diretivo está espartilhado pelas regras impostas pelo Governo. Eu tiraria o chapéu ao Dr. Baganha se ele dissesse que o aluguer de infraestruturas e a cobrança de taxas do IPDJ tivesse tido um crescimento, que tivesse duplicado. Mas não se verificou.

Quando é que foi pensada a mudança? Foi agora?

Não. Já foi pensada há algum tempo e, inclusivamente, já tinha falado sobre isso com o Dr. Augusto Baganha há meses.

​​​​​​​Há um problema inultrapassável que é a liberdade de expressão, mas houve uma escalada nos conflitos verbais do futebol. Como se resolve esse problema?

Com responsabilidade e envolvimento de todas as partes e a sensibilização de que todos têm de contribuir. Desse ponto de vista, estou de consciência tranquila, pelos atos que levei à prática. Sentar Federação, Liga, árbitros, treinadores, sindicatos dos jogadores... Todos estes agentes são indispensáveis a que haja uma conjugação de esforços para minorar os discursos violentos.

Ao ler isto, o cidadão vai pensar que essa é a resposta do costume.

E é a resposta do costume, mas é preciso também que o cidadão, ao ler isto, se questione sobre o que ele próprio tem feito para minorar o problema. É que este é um problema de todos, uns com mais responsabilidade que outros. Não rejeito as minhas e convido todos a assumir essas responsabilidades. O Conselho Nacional do Desporto escreveu ao senhor presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social para que, efetivamente, pudesse haver no sector uma autorregulação mais eficaz. E não foi a primeira vez que eu, enquanto Secretário de Estado, o fiz. Não há soluções milagrosas e a solução passa por envolver todos. Era bom que muitos dos programas se dedicassem a discutir o futebol, a tática, as decisões dos treinadores, em vez de estarem horas e horas a discutir casos.

Houve também uma explosão de casos de índole criminal no futebol que deixou clara a existência de um problema generalizado de más condutas. Qual é a resposta?

Garantir investigação, garantir celeridade na aplicação da justiça. É algo que, nas discussões de contexto europeu, é transversal a todos. O mundo está globalizado e os problemas que temos em Portugal são os problemas que temos na nossa comunidade europeia. Passa pela celeridade, aplicação da justiça, as leis funcionarem e funcionarem para todos de forma igual. Há pouco quando lhe falava de dinheiro não controlado, ele existe a um nível mais macro, mas a um nível micro também. Esta nossa proposta de alteração à lei também mexe com o que é a venda ilegal de bilhetes, numa tentativa de eliminarmos os fatores criminógenos do mundo do futebol, ou seja, que atrai comportamentos criminosos ao futebol. Há muito negócio ligado às claques.

Toda a gente tem a perceção de que há muitas irregularidades nas transferências de jogadores. A lei não devia garantir também mais transparência nessa área?

Com certeza que sim, a um nível mais macro. Temos leis para isso. E, se não funcionassem, os casos que surgiram e que vão sendo notícia não apareciam, não se faziam investigações.

Mas não há nenhum caso envolvendo comissões.

Mas há uma malha cada vez mais apertada. Ao nível até das obrigações fiscais de todos os agentes desportivos.

Um dos obstáculos a este controlo está na União Europeia, que impede que haja limites a salários, transferências de jogadores, etc. O Governo põe a hipótese de participar nesse debate a nível europeu?

O Governo não só põe a hipótese como participa ativamente e defende um conjunto de medidas que tive oportunidade, eu próprio, de discutir. Estou a lembrar-me do último Conselho da União Europeia, para o qual foi convidado o presidente da UEFA. Tivemos oportunidade de almoçar, de transmitir essas preocupações e dar o nosso contributo para o que devem ser as soluções. As soluções são, do meu ponto de vista, ao nível da comunidade europeia e devem ter amplitude internacional.

É notório que o declive entre o futebol português e as ligas mais ricas está cada vez maior, por decisões que são tomadas à sua revelia...

É uma preocupação. Nós apostamos tão bem nos níveis de formação e é evidente que vejo com alguma apreensão que, depois, esses talentos não sejam capitalizados nos nossos campeonatos, nos nossos clubes e que muito precocemente comecem a sair do país. Estou nesse combate ativamente e a fazê-lo no contexto europeu.