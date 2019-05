Jogadora do Benfica desmaia em campo no jogo da subida

Ana Alice, defesa da equipa de futebol feminino das águias, caiu inanimada nos instantes finais do triunfo do Benfica sobre o Estoril, por 8-0. A futebolista brasileira chegou a desmaiar e saiu de ambulância

Ana Alice, defesa do Benfica, deu entrada na noite de quarta-feira no Hospital da Luz, para observação. A futebolista brasileira caiu no relvado no Caixa Futebol Campus nos instantes finais do Benfica-Estoril, que as águias venceram por 8-0, gerando algum alarme nas bancadas e a interrupção da partida por alguns minutos. Rapidamente assistida, Ana Alice foi então retirada de campo em maca, continuando a ser alvo da atenção dos bombeiros, enquanto o desafio, que já estava nos descontos, acabou depois por ser dado como terminado.

A defesa, que até marcou um golo no triunfo, que selou a subida do Benfica à primeira divisão, chegou a desmaiar, como revelou Darlene, capitã das águias, em declarações à BTV. Depois de vários minutos, e já depois de ter recuperado entretanto os sentidos, Ana Alice acabou mesmo por ser retirada do recinto de ambulância, sendo encaminhada para o hospital de forma a ser avaliada.