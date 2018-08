Sporting inicia defesa do título de futebol feminino frente à Ovarense

O campeonato vai ser disputado por 12 equipas.

O Sporting, bicampeão nacional de futebol feminino, inicia a defesa do título recebendo a Ovarense dia 16 de setembro, na primeira jornada da Liga, ditou o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Lisboa.

As leoas, que também venceram a Taça de Portugal nas duas últimas edições, terminarão a prova com o A-dos-Francos, a 12 de maio.

O encontro com o Braga, vice-campeão e finalista vencido das duas derradeiras taças de Portugal, vai decorrer nas 10.ª e 21.ª rondas, primeiro em Lisboa e depois no Minho.

O União de Dezembro continua a ser a equipa com mais títulos, 12, seguido do Boavista com 11, Gatões Futebol Clube com três, Atlético Ouriense, CF Benfica e Sporting, todos com dois, e Associação Desportiva e Cultural Lobão, com um.