Sporting e Braga empatam e leoas mantêm-se firmes na liderança

O embate deste domingo entre os dois primeiros classificados acabou sem golos.

O Sporting empatou a zero com o Braga, este domingo, no estádio José de Alvalade, na 14.ª jornada do campeonato, com as leoas a manterem-se seguras na liderança.

A equipa treinada por Nuno Cristóvão mantém a diferença de cinco pontos para o Braga, que tentava em Alvalade reduzir diferenças e pressionar as rivais na luta pelo título.

O jogo foi muito equilibrado, com oportunidades de golo para ambas as equipas. Na primeira parte o Sporting apresentou-se mais forte, destacando-se as intervenções de Ana Capeta, Diana Silva e Ana Bortes.

O lance mais perigoso do primeiro tempo saiu dos pés de Ana Borges, que após uma boa jogada de entendimento com Ana Capeta, desferiu um forte remate de fora da área, mas que foi travado pela guarda-redes bracarense Rute Costa.

No segundo tempo, o equilíbrio manteve-se e a partida só viria a ganhar mais emoção nos últimos dez minutos, com dois lances de golo, um do Sporting e um Braga.

Do lado das leoas, dois livres diretos da estreante Sharon Wojcik encontraram a oposição das mãos de Rute Costa.

Na última jogada do encontro, o Braga esteve perto de marcar, mas o cabeceamento de Francisca, na sequência de um pontapé de canto, saiu ao lado da baliza de Inês Pereira.

A oito jornadas do fim, o Sporting lidera com 40 pontos e o Braga é segundo classificado, com 35.

Jogo no Estádio José Alvalade

Sporting--Braga, 0-0.

Equipas:

Sporting: Inês Pereira, Carlyn Baldwin, Rita Fontemanha, Mariana Azevedo, Ana Capeta (Sharon Wojcik, 63'), Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carole Costa, Diana Silva e Matilde Fidalgo.

(Suplentes: Carolina Vilão, Bárbara Marques, Sharon Wojjcik, Ana Leite, Nadine Cordeiro, Patrícia Gouveia e Matilde Figueiras).

Treinador: Nuno Cristóvão

Braga: Rute Costa, Sílvia Rebelo, Vanessa Marques, Edite (Francisca , 62'), Andreia Norton, Dolores Silva, Diana Gomes, Regina Pereira, Pauleta (Guita, 86'), Laura Luís (Melissa, 72') e Joana Queirós.

(Suplentes: Ana Silva, Ágata Filipa, Inês Queiroga, Melissa, Guita, Francisca e Babi)

Treinador: Miguel Santos

Árbitra: Sophia Rosa (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mariana Azevedo (54'), Dolores Silva (84'), Matilde Fidalgo (92')

Assistência: 4.602 espetadores.