Sindicato dos jogadores de futebol quer mudar-se para Odivelas em fevereiro

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) quer inaugurar as suas instalações no Complexo Desportivo do Porto Pinheiro em fevereiro do próximo ano, admitiu, esta sexta-feira, o presidente do organismo.

"É a nossa nova casa e, é a partir daqui, que nós vamos desenvolver a nossa atividade, é aqui que queremos fazer a diferença no sentido do jogador ser o protagonista, numa relação entre o desporto e a comunidade. Queremos inaugurá-la em fevereiro, coincidindo com o aniversário do sindicato", disse Joaquim Evangelista.

O presidente do sindicato falava na apresentação do Complexo Desportivo do Porto Pinheiro, um projeto no qual o organismo federativo investiu 1,5 milhões de euros, e que pretende ser "estrutural" e dar "resposta a todos os problemas dos jogadores".

"Este é um projeto estrutural e abrangente, queremos que seja um projeto a médio, longo prazo", disse Evangelista, acrescentando: "Vamos apostar muito na educação, em ações de formação no sentido de preparar o fim de carreira e, em projetos como a academia do jogador, com escolas que deem oportunidades aos novos jogadores".

No complexo desportivo do Porto Pinheiro, o sindicato vai investir na construção da sua sede social, de balneários, de salas de formação e dois campos, um natural e um sintético.

O projeto foi, esta sexta-feira, apresentado à comissão de avaliação da Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES), que está em Odivelas no âmbito da candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2020.