Seleção de Sub-16 vence Torneio de Desensolvimento da UEFA

Os jogadores orientados por Ilídio Vale derrotaram a Alemanha, nos penáltis.

A seleção portuguesa Sub-16 venceu hoje o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que decorreu em Vila Real de Santo António, ao bater nos penáltis a Alemanha na última jornada da prova.

No Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, a formação orientada por Ilídio Vale chegou ao intervalo a vencer os alemães por 1-0, graças a um golo de Diogo Cardoso, aos 28 minutos, mas a equipa germânica empatou, por Fyn Otto, aos 72.

No desempate por penáltis, a equipa das 'quinas' superiorizou-se com cinco remates certeiros contra quatro dos alemães. Portugal, que empatou os três jogos no torneio, o primeiro com 0-0 com a Itália e depois 1-1 com a Holanda, venceu todos nos penáltis, somando seis pontos.

No outro jogo do dia, a Itália bateu a Holanda nos penáltis, depois de 1-1 no marcador, com as duas equipas a terminarem com quatro pontos, os mesmos da Alemanha.