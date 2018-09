Secretário de Estado confirma e explica SMS enviado a Baganha: "Não foi num vão de escada"

João Paulo Rebelo comentou revelação de Augusto Baganha, ex-presidente do IPDJ

Augusto Baganha, ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), referiu, quando ouvido na terça-feira na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República a existência de "pressões ilegítimas e em privado por parte de membros do Governo", apontando novamente a João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que acusa de ter enviado uma mensagem com o número de telemóvel do advogado do Benfica.

Esta quinta-feira foi a vez do próprio João Paulo Rebelo falar aos membros da Comissão e não fugiu à questão colocada por um deputado do PSD sobre o SMS, confirmando que o enviou e explicando o que se passou. "Estou aqui a dizer que sim, enviei. E vou passar a descrever o episódio em três momentos: Foi-me pedida uma reunião com um agente desportivo, um representante do agente desportivo. Não há entidade do desporto, cidadãos, que procurem reunir com o Secretário de Estado e que não tenham uma audiência. É uma obrigação. Houve um pedido e um agendamento dessa reunião. Nessa reunião são-me transmitidas preocupações sobre uma temática e essa matéria não estava na minha dependência direta. Não era nada que conseguisse decidir. E depois fiz o que faço muitas vezes. Encaminhei para o IPDJ que tinha competência para tratar do assunto. E o assunto está tratado e resolvido há mais de um ano. Depois de anos e anos, nós agora temos um clube que tem um regulamento de utilização e segurança. Onde há alguém que veja problema nisto? Houve um pedido de reunião legítima. Não foi num vão de escada ou num restaurante. Está na minha agenda. Essa reunião aconteceu, faz parte das minhas obrigações. Do resultado da reunião, avaliei que não era eu que resolvia o problema, era o IPDJ, que eu tutelo, e passei. Quando um atleta pede uma reunião e me vem transmitir que ainda não recebeu um prémio desportivo de uma prova, tomo nota e encaminho para os serviços", explicou o Secretário de Estado.