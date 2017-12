Rui Pedro Soares: "Não tenho conhecimento de pressões ou coações"

Presidente do Belenenses considera este foi "um dia histórico" para o futebol português.

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, saiu mais cedo da Assembleia Geral da Liga para ir assistir ao jogo do com o Sporting. No final do encontro da Taça da Liga, que terminou empatado a um golo, Rui Pedro Soares defendeu que este foi "um dia histórico" para o futebol português. "Aquilo que ninguém acreditava aconteceu. A mensagem é clara: contamos com todos e todos vão ter que contar connosco. Durante muitos anos, os autodenominados três grandes reuniam sozinhos e depois partilhavam connosco as suas decisões e nunca consideraram estranho reunirem sozinhos. Daqui para frente, o ideal é reunirmos todos. Acredito e desejo que, em breve possamos trabalhar todos juntos", afirmou Rui Pedro Soares que fez "um apelo a todas as forças do futebol" e também "a outras como Governo e autarquias": "Não pensem que se falarem com três clubes estão a falar com o futebol português todo", disse.

Sobre a acusação de António Salvador de o Sporting fazer "pressão e coação" sobre os clubes do G15, Rui Pedro Soares afirmou: "Sou muito amigo do presidente do Braga. Partilho a felicidade dele por este dia histórico, mas que eu saiba sobre o Belenenses ninguém tentou coagir nem tenho conhecimento sobre pressões ou coações ou qualquer um desses episódios".