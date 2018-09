Rui Pedro Soares e os jogos à porta fechada: "São a negação do futebol"

Presidente da SAD do Belenenses foi o porta-voz dos clubes que, esta quarta-feira, marcaram presença na reunião do G15.

Rui Pedro Soares considera que a punição dos clubes com jogos à porta fechada tem de ser alvo de reflexão, uma vez que o castigo constitui, segundo o próprio, "a negação do futebol". À saída da reunião do G15 que decorreu esta quarta-feira em Mortágua (distrito de Viseu), o presidente da SAD do Belenenses falou sobre a pena aplicada pelo Conselho de Disciplina a Benfica e Braga, que, entretanto, já recorreram da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

"Jogos à porta fechada são a negação do futebol. Essa penalização está prevista nos regulamentos e temos de pensar se está correto ou não. Temos que debater e não excluir qualquer hipótese. Se há um ou dois adeptos isoladamente que praticam atos de violência, é fácil serem responsabilizados. Os clubes não podem sofrer com isso, é algo totalmente errado. Os clubes têm sistemas de videovigilância, que são obrigatórios. O nosso único objetivo é acabar com a violência no desporto e nos estádios", afiançou Rui Pedro Soares, condenando a violência no desporto:

"Em relação à violência no desporto, é altamente condenável. Mas tem que ser responsabilizado quem pratica esses atos. O que tem acontecido é que os clubes têm sido penalizados e não propriamente o infrator", acrescentou.