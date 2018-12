Rita Fontemanha: "Todos os jogos em casa são históricos para nós"

Lateral do Sporting falou com O JOGO, a propósito da receção ao Braga, este domingo em Alcochete.

Depois de vários triunfos por resultados pouco expressivos, o Sporting bateu o Vilaverdense por 7-0, goleada que serve de aperitivo para a receção ao Braga, amanhã, domingo, na Academia de Alcochete. "Obviamente é bom marcar e jogar bem. Marcar tantos golos no fim de semana passado antes de um jogo importante como o Braga acaba sempre por aumentar um pouco os índices de confiança da equipa", refere Rita Fontemanha a O JOGO. Bicampeãs, as leoas estão a dois pontos das arsenalistas, que têm o melhor ataque da prova. "Sabemos que ofensivamente o Braga está muito forte, mas o objetivo é não sofrermos golos e marcarmos o máximo possível. Tudo vamos fazer para travar as investidas delas e criar perigo e lances de finalização no ataque", analisa a lateral. Precisamente no ataque, o Sporting voltou a contar com Ana Borges, virtuosa extremo, que esteve parada por lesão. "É indiscutivelmente uma jogadora absolutamente fantástica e que faz a diferença. Felizmente não dependemos só dela e temos muitas soluções. Ana Borges é só mais uma das grandes soluções que temos para poder finalizar e marcar", diz, destacando igualmente o regresso de Joana Marchão, companheira na defesa. "Ter a Marchão implica sempre maior qualidade defensiva e ofensiva. Indiscutivelmente trata-se de uma jogadora com muita qualidade tanto na defesa como no ataque e o seu regresso implica sempre melhorias na equipa", completa, entre elogios à central Nevena Damjanovic, internacional sérvia que contribui para uma "defesa sólida". "Independentemente de quem jogue, estamos com uma defesa consistente", aponta a lateral.

Para a camisola 3, "estão reunidas todas as condições para um grande jogo" e para um "dia histórico". "Todos os jogos em casa são históricos para nós, seja contra o Braga, Vilaverdense, ou Boavista", sublinha.

Mesmo que tenham sido afastadas da Champions, Rita, uma das capitãs leoninas, considera que o plantel tem qualidade para o tri. "Acho que todas as jogadoras que entraram na equipa deram um contributo muito positivo e quero acreditar que este ano temos um plantel mais forte e competitivo. À margem disso, muitas de nós temos jogado juntas há alguns anos nos, o que ajuda a que as coisas fluam com mais naturalidade".