Rita Fontemanha, a leoa que já travou a "Messi colchonera"

A jogadora do Sporting partilhou com O JOGO alguns dos momentos marcantes da ainda curta carreira.

Comunicadora por excelência, como já mostrou na entrevista realizada ao treinador Nuno Cristóvão que O JOGO publicou esta semana, Rita Fontemanha partilhou alguns momentos da carreira com o nosso jornal.

No Atlético de Madrid, que representou antes de assinar pelo Sporting, a internacional portuguesa cruzou-se com Sonia Bermúdez, avançada espanhola, com capacidades acima da média. "É sem dúvida um talento puro, um Messi em versão feminina. Faz o que quer com a bola e é muito eficaz em todas as ações. Sorte a minha ter partilhado o balneário com um talento assim", conta, recordando, divertida, que nos treinos nunca se deu por vencida e efetuou alguns desarmes à "Messi colchonera".

Foi também em Madrid que teve possibilidade de contactar com Diego Simeone, carismático técnico argentino, mas o treinador que não esquece é Nuno Correia, o primeiro timoneiro. "Mudou por completo a minha maneira de olhar para o futebol e contribuiu para parte daquilo que sou hoje, tanto como pessoa como jogadora. Fez-me querer levar o futebol a sério, mostrou-me que o talento sem trabalho não vale de nada e descobriu a posição que se adequava melhor às minhas características, antes sequer de eu achar que me poderia adaptar e gostar tanto de jogar a médio", explica.

Hoje, no Sporting, Rita Fontemanha tem dado conta do recado a lateral-direito e também no lado oposto da defesa e aos 24 anos já deixou para trás a fase mais dramática. "Foi em 2015, quando tive de abandonar a concentração da Seleção na Algarve Cup. Era a primeira vez que iria participar, sentia-me em boa forma e infelizmente, devido a uma lesão no pé que me afastou dos relvados cerca de três meses, tive de sair. Foi um momento complicado para mim e tentei levar as coisas da melhor maneira possível e reagir, mas admito que me fui bastante abaixo depois em Madrid, porque as coisas lá também não estavam a ser muito fáceis. Foi um momento de muita aprendizagem e superação para mim", diz.

Já apontada por Ana Borges a O JOGO como sendo a jogadora leonina mais vaidosa, em conjunto com a médio Tatiana Pinto, Rita Fontemanha reagiu com naturalidade à afirmação da colega de equipa. "Devo dizer que achei piada ao que a Ana Borges disse e concordo. Não é nenhum defeito, muito pelo contrário e eu e a Tatiana somos bastante vaidosas".