Proença diz-se atento à arbitragem e fala sobre a pausa de inverno na I Liga

Presidente da Liga abordou diversos temas durante a apresentação do programa de recandidatura.

Contestação à arbitragem: "Quer a arbitragem, quer a disciplina não são responsabilidades da Liga. Mas a Liga não deixa de se preocupar. Estamos atentos e temos feito tudo para que consigamos baixar esses decibéis que em nada ajudam a indústria do futebol. Foram diversas as ações que a Liga proporcionou, a formalização da cimeira de presidentes... Este caminho está a meio, tem de ser incrementado, iremos fazer com que todos se sentem à mesa para que a discussão aconteça com naturalidade, porque nós não estamos satisfeitos também. Percebemos que, no final do dia, as marcas que pagam a fatura queiram outro tipo de argumento. Continuamos a fazer e a promover a discussão dentro da Liga e dos clubes, para que haja essa discussão de forma positiva. A máxima que costumo utilizar é de que são mais as coisas que nos unem do que aquelas que nos separam".

Não Perca Futebol Nacional Liga vai ter pausa de inverno na próxima temporada A paragem oficial segue o exemplo de campeonatos de outros países e terá em conta a relação com todas as provas oficiais portuguesas e internacionais.

Paragem de inverno na I Liga: "Este ano fizemos um esforço conjunto para que o nível competitivo interno e externo, que nos tem feito baixar no ranking internacional, aumente, foi feita uma discussão. Vamos ter um período de descanso para as próprias equipas, antecedendo o reinício das competições internacionais. A reflexão foi feita, discutida com a FPF e os clubes, conseguimos chegar a um calendário competitivo equilibrado".

Introdução da paragem: "A discussão foi muito positiva, esta alteração surge de uma indicação técnica da própria Federação e que, ao ter juntado todos os treinadores da I Liga, surgiu naturalmente. É evidente que é algo que é diferente. Acontece nos restantes países da Europa. Vamos ter pela primeira vez esta paragem, que antecede o mês de janeiro, que, por norma, é um mês muito preenchido. Queremos que as nossas equipas, quando aparecem nas competições internacionais, possam ter o descanso adequado".