Presidentes do Braga e V. Guimarães elogiam parceria com a Universidade do Minho

António Salvador e Miguel Pinto Lisboa agradeceram atribuição do "Galardão Prestígio".

António Salvador e Miguel Pinto Lisboa estiveram esta sexta-feira no salão medieval do Lago do Paço, em Braga, onde a Universidade do Minho entregou uma distinção especial aos dois clubes. Na 19ª Gala do desporto da Universidade do Minho, cerimónia presidida pelo reitor Rui Vieira de Castro, foi entregue o "Galardão Prestígio" ao Sporting de Braga e ao Vitória de Guimarães, atribuído pela Universidade do Minho, e também celebrado o protocolo de cooperação no âmbito do desporto universitário que envolve cedência de atletas e instalações.



António Salvador, presidente do Braga, afirmou que "a Universidade do Minho é uma instituição de enorme prestígio para a região, procura a excelência, tal como o Sporting de Braga", razões suficientes para "renovar a parceria". "É essencial que as duas instituições estejam unidas a partilhar conhecimentos. Continuamos a caminhar juntos para termos cada vez mais sucesso", acrescentou, agradecendo a distinção atribuída pela Universidade.

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, também sublinhou a importância de haver cooperação entre as três instituições. "Nós, Vitória, Braga e Universidade do Minho somos as principais forças da região. O nosso objetivo é levar a região cada vez mais longe, Queremos levar a nossa região à Europa e promovê-la cada vez mais. O Vitória não é só futebol, termos de cerca de 1200 atletas na formação. Formamos atletas e homens, daí a interação e a proximidade da Universidade do Minho. Faço votos para que com esta parceria tenhamos cada vez mais juntos", referiu.