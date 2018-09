Presidente do IPDJ admite simpatia pelo Benfica: "Como Baganha é do Sporting"

"Toda a gente sabe que Vítor Pataco é do Benfica, como Augusto Baganha é do Sporting, mas isso não é impeditivo de exercer funções com independência e integridade", sublinhou Vítor Pataco.

Acusado por Augusto Baganha de manter o processo que envolveu as claques do Benfica na gaveta, Vítor Pataco reafirmou que irá avançar com ações judiciais contra o antecessor na presidência do IPDJ. "Entreguei o assunto aos meus advogados, porque as declarações que o ex-presidente tem emitido são difamatórias e não correspondem à verdade. Estou documentado para fazer prova no sítio certo e não tinha conhecimento do caso até ao momento em que foi despachado", disse Pataco à Antena 1, assumindo simpatia pelo clube da Luz. "Toda a gente sabe que Vítor Pataco é do Benfica, como Augusto Baganha é do Sporting, mas isso não é impeditivo de exercer funções com independência e integridade", sublinhou.

De consciência tranquila, Pataco diz estar "sentado em cima da verdade". "O ex-presidente vai ser ouvido na Assembleia da República e estou convicto de que vai dizer a verdade", atirou, com o "compromisso para fazer melhor" no futuro. "O que me move é fazer coisas interessantes. O IPDJ tem imagem de elefante financiador, burocrático e o que queremos é que isso seja diferente. Esse é o desafio", disse o "ex-vice" de Baganha.