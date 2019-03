"Ponham os olhos naquilo que dois clubes rivais fizeram", apela Nuno Cristóvão

Treinador do Sporting aborda a imagem transmitida por Benfica e clube leonino no dérbi solidário por Moçambique.

Treinador bicampeão nacional pelo Sporting, Nuno Cristóvão assume que foi escrita mais uma página histórica no desporto nacional, com a realização do dérbi solidário entre Benfica e Sporting, que terminou com o triunfo das leoas por 1-0. Com recorde de assistência (15 2014 adeptos unidos por Moçambique), Nuno Cristóvão lembra o pensamento vincado há alguns anos. "Como já disse auguram-se coisas muito bonitas para o futuro do futebol das mulheres e raparigas em Portugal, com mais um facto importante, que foi o apuramento para a fase final do Europeu sub-17, pela segunda vez. Tinha razão quando há muitos anos dizia que era por aí que Portugal tinha de começar. Dá-me uma certa satisfação pessoal saber que há 20 anos tinha razão no que dizia", comentou, partilhando a visão de João Marques, treinador do Benfica. "O futebol não é guerra, mas amizade. Dentro das quatro linhas todos querem ganhar, mas espero que quem dirige os destinos do país e do mundo inteiro ponha os olhos naquilo que dois clubes rivais fizeram, com patrocínio da Federação. Foram capazes de se juntar, dar as mãos e ir buscar aquilo que as jogadoras melhor podem fazer e sabem e dar uma imagem ao país que sem perder o objetivo de competir e ganhar, podemos ser mais felizes e fazer que o desporto ande para a frente", completou.

Sobre o dérbi, assinalou que os encarnados também podiam ter vencido. "Não me repugna dizer que podia ter caído para os dois lados ou ter acabado empatado. Houve grandes jogadas, bolas nos ferros, excecionais defesas, oportunidades golo e jogadoras dos dois lados a honrar a causa a que se associaram".

Já Ana Borges, capitã leonina, que voltou aos relvados, cumprindo apenas a primeira parte, espera que se repitam mais dérbis e aponta ao triunfo com o Braga, duelo que pode decidir o título de campeão feminino. "O Braga é uma excelente equipa e não mudo a minha opinião: temos de pensar sempre em nós. Até agora não tem resultado, mas enquanto dependermos só de nós, vamos continuar a fazer o nosso trabalho."

Marcadora da grande penalidade que rendeu o triunfo ao Sporting, Joana Marchão sentiu um misto de tranquilidade e nervosismo e sente que o dérbi mostra a evolução do futebol feminino em Portugal. "Jogamos para isto, o futebol feminino está cada vez mais a evoluir e sinto-me orgulhosa por fazer parte do grupo. Achei incrível a quantidade de pessoas no estádio e o que ficou foram os adeptos juntos, lado a lado e o fair play nas bancadas e dentro de campo", disse a lateral-esquerda.