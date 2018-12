"Paulo Gonçalves esteve em reuniões...", contou Júlio Mendes no processo E-Toupeira

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi ouvido a 26 de novembro no âmbito do processo E-Toupeira e na qualidade de testemunha apresentada pelo Benfica.

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi uma das testemunhas apresentadas pelo Benfica no âmbito do processo E-Toupeira. Durante as diligências instrutórias, a 26 de novembro, o líder do clube minhoto reconheceu que Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, esteve presente na negociações entre os dois clubes para a transferência de Rui Vitória para a Luz.

"As reuniões para tratar desse tipo de assuntos são feitas com o presidente do Benfica. As primeiras abordagens foram com Luís Filipe Vieira, mas depois ele não esteve sempre sozinho. O doutor Paulo Gonçalves também esteve presente. Tenho uma forma de trabalhar que é a seguinte: depois de acertar as situações de uma forma mais abrangente, os detalhes são tratados pelas segundas linhas. É o administrador que trata dos detalhes", afirmou Júlio Mendes.

No decorrer da audição, a que O JOGO teve acesso, o presidente do V. Guimarães voltou a ser questionado sobre quem marcava presença nessas reuniões. "Algumas vezes esteve acompanhado do doutor Paulo Gonçalves. Também esteve acompanhado do doutor Soares Oliveira, mas não sei dizer se esteve na reunião para falar do assunto, ou se esteve lá e acabámos por conversar. Talvez um ou outro responsável do futebol também tenham estado...", explicou.

Júlio Mendes foi ainda questionado concretamente sobre se sabia quais eram as funções de Paulo Gonçalves na SAD do Benfica. "Julgo que ele era o responsável pelo departamento jurídico. Sei que ele é licenciado em direito, mas nunca o interroguei para saber exatamente todas as funções que tinha no Benfica. Sei que tivemos muito vários contactos em reuniões da Federação e da Liga e ele estava sempre a representar o Benfica nas questões jurídicas. Os contratos das transferências dos jogadores também contavam com a participação do doutor Paulo Gonçalves", detalhou.