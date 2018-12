O que se sabe sobre a viagem de Caio Lucas ao Porto

Extremo brasileiro do Al-Ain, que já foi associado a FC Porto e Benfica, aterrou ontem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Caio Lucas aterrou domingo na cidade do Porto, e não fez disso segredo. O extremo brasileiro do Al-Ain, já associado a uma possível transferência para o Dragão e para a Luz, partilhou com os seguidores no Instagram momentos da viagem até à cidade Invicta, onde aterrou ao início da noite. O motivo da passagem por Portugal não foi revelado, porque o jogador não abriu o livro sobre o futuro nos relvados, embora seja demasiada coincidência o facto de ter viajado para o Porto em vésperas de reabertura do mercado.

Contactada por O JOGO, fonte dos dragões não confirmou avanços no sentido de um eventual negócio, isto apesar da evidente indiscrição que resulta da partilha feita pelo brasileiro no Instagram.

Curiosamente, em entrevista ao "Record" no último sábado, confrontado com a hipótese Caio, Sérgio Conceição assumiu ser conhecedor do jogador e da sua qualidade, mas deixou reticências quanto à capacidade defensiva. "É tecnicamente forte, desequilibra com muita facilidade", vincou. Mas, disse ainda, "quando não tem bola, fica muito, muito difícil". "Não podemos pensar que um jogador do FC Porto só joga quando tem bola." E rematou: "É preciso ter alguns requisitos para ser jogador do FC Porto, pelo menos na minha equipa, se calhar noutras equipas não é assim." Aliás, ontem, disse estar satisfeito com o plantel.

Outra equipa a mostrar interesse foi o Benfica, que também se inteirou sobre as condições da contratação de um jogador que termina contrato com Al-Ain em junho e que, por isso, no mínimo, pode negociar com qualquer clube já a partir de janeiro. Caio Lucas esteve recentemente em destaque no Mundial de Clubes, no qual perdeu a final para o Real Madrid mas foi considerado o segundo melhor jogador da prova. E admitiu mudar de ares já em janeiro.