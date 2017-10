O que Rui Vitória e Rui Costa disseram a Soares Dias em Alvalade

Conselho de Disciplina arquivou as queixas do Sporting contra o treinador, o administrador e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica.

Depois de arquivar as queixas do Sporting contra Rui Vitória, Rui Costa e Paulo Gonçalves, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, através do acórdão divulgado esta terça-feira, o que se passou ao intervalo do jogo entre o Benfica e o rival lisboeta, referente à 22ª jornada da edição 2016/17 da I Liga, em Alvalade (1-1).

Artur Soares Dias afirmou que existiu "uma troca de palavras no túnel" com os elementos do Benfica e do Sporting, "sem conteúdo significativo relevante para mencionar no relatório". De acordo com o depoimento do coordenador dos delegados da Liga, Reinaldo Teixeira, Rui Costa interpelou o árbitro da partida, falando num tom "cordial e respeitoso": "Ó Artur, o que é que é preciso para marcar penáltis... são logo dois", afirmou o administrador da SAD encarnada. Soares Dias não se deixou ficar: "Ó Rui, essa é a tua opinião, eu não vi penáltis nenhuns".

Entretanto, ainda de acordo com o mesmo depoimento, o treinador adjunto do Sporting, Raul José, e o treinador de guarda-redes, Nélson, intervieram: "Joguem à bola e não reclamem". O juiz da AF Porto voltou a interferir: "A conversa não é convosco, posso conversar com este senhor?", questionou, referindo-se a Rui Costa-

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Rui Vitória, por sua vez, dirigiu-se a João Pinheiro, quarto árbitro nomeado para o jogo em questão: "Oh João, dois penáltis por assinalar", disse o treinador das águias.

O acórdão do CD refere que o processo disciplinar foi arquivado por "inexistência de indícios da prática de qualquer infração".