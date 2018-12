"O observador tem impacto sobre a equipa de arbitragem", disse Júlio Mendes

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi ouvido a 26 de novembro no âmbito do processo E-Toupeira e na qualidade de testemunha apresentada pelo Benfica.

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi uma das testemunhas apresentadas pelo Benfica no âmbito do processo E-Toupeira. Durante as diligências instrutórias, a 26 de novembro, o líder do clube minhoto respondeu a perguntas sobre o relacionamento que os clubes têm com árbitros, delegados e os observadores de árbitros. No decorrer da audição, a que O JOGO teve acesso, Júlio Mendes conta ainda um episódio de uma viagem de avião da Madeira para o Porto.

Sobre o relacionamento existente entre um clube, árbitros, delegados e observadores de árbitros, Júlio Mendes falou de "relacionamento mais institucional possível", referindo que conhece a maior dos árbitros, por exemplo. "Há um conhecimento pessoal. Conheço-os quase a todos, interajo com eles todos os jogos, nos balneários, nas reuniões que antecedem os jogos, há essa relação institucional, mas depois também há uma proximidade pessoal. Vou dar um exemplo: jogámos ontem na Madeira e viemos no avião com seis árbitros. Viemos a falar a viagem toda, estivemos a conversar no aeroporto, portanto nós conhecemos as pessoas".

A dado momento, Júlio Mendes é questionado sobre qual seria a mais-valia para um clube de uma avaliação do observador do desempenho do árbitro. "Não posso afirmar isto com toda a certeza, mas penso que no último ano o peso do relatório dos observadores diminuiu significativamente. O Conselho de Arbitragem tem isso em consideração, mas não com o peso do passado. O papel do observador tem impacto sobre a equipa de arbitragem. Para o clube, não terá muito. Ainda recentemente afirmei publicamente, lamentando concretamente dois jogos em que fomos prejudicados por incompetência da arbitragem. Não faço ideia do que o relatório do observadores dizia em relação a esses dois jogos, porque não temos acesso a eles"