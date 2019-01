O JOGO falou com ex-selecionadora do Brasil: Benfica tem jogadora com potencial para ser a melhor do mundo

O JOGO falou com Emily Lima, treinadora do Santos que descobriu Ana Vitória, média-ofensiva, recém-contratada pelo Benfica. Para a ex-selecionadora do Brasil, bastou um toque na bola para perceber o talento da camisola 10 encarnada. Emily abordou ainda as metas traçadas para as Sereias da Vila, bem como a evolução do futebol feminino no Brasil e a passagem pela seleção portuguesa

Última contratação do Benfica para esta época, Ana Vitória é a primeira dona da emblemática camisola 10 e a jovem brasileira de apenas 18 anos já deixou um pouco do perfume do seu futebol. Na estreia, marcou ao Sporting B e esta quarta-feira foi titular no triunfo sobre o Marítimo por 5-1. Tecnicista, recai uma grande expetativa sobre Ana Vitória não só nas águias, mas também no Brasil dado o potencial da jogadora. O JOGO falou com Emily Lima, a treinadora que "descobriu" Ana Vitória e viu nela caraterísticas ímpares no primeiro treino.

"A Ana Vitória foi uma menina que convoquei quando eu estava na seleção de sub-17. Fui fazer uma avaliação, uma seleção de jogadoras em Cuiabá e ela estava entre centenas de meninas. Ao primeiro toque na bola, olhei para o meu assistente e disse 'pode anotar o nome dessa menina, porque é diferente'. E dali para a frente caminhou com os seus próprios passos. Faltava uma oportunidade e ela teve e soube aproveitá-la. É uma menina diferente e vai ser uma grande jogadora. Torço para que ela fique na Europa", afirma Emily Lima, atual treinadora do Santos.