Núcleo de Árbitros esclarece o pedido de bilhetes ao Benfica

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ave confirma que pediu bilhetes ao Benfica, bem como ao V. Guimarães e à Associação de Futebol de Braga

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ave emitiu esta quinta-feira um comunicado para "esclarecer a opinião pública com a realidade dos factos e acontecimentos", referindo-se à revelação do teor de um email do Benfica no programa Universo Porto de Bancada, transmitido na terça-feira, no Porto Canal.

Segundo explica o núcleo, foram de facto feitos pedidos de bilhetes ao Benfica, mas também ao Vitória de Guimarães - outro dos clubes intervenientes na final da Taça de Portugal de 2016/17, a par da equipa encarnada - e à Associação de Futebol de Braga.

"Recordando aos mais distraídos e os mal-intencionados", pode ler-se, o Núcleo lembra que "os clubes não têm convites para oferecer mas bilhetes para vender, como foi o caso", adiantando que nem sequer obtiveram resposta do Benfica, acrescentando que a AF de Braga disponibilizou oito bilhetes ao preço unitário de 35 euros e o Vitória cedeu 15 ingressos de 20 euros cada. "No nosso núcleo não há 'clubite', podendo cada associado ter a sua simpatia", acrescenta o comunicado que na parte final critica "aqueles que não olham a meios para atingir os seus fins, recorrendo à calúnia e à difamação". [...] "O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ave refuta, veementemente, as acusações de que foi alvo no programa 'Universo Porto de Bancada' [...] e recusa-se a ser instrumentalizado numa guerra que não é sua e da qual não quer fazer parte", finaliza o texto assinado pelo diretor de comunicação, Emanuel Lobo.