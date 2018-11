Novas competições da FIFA: Benfica e FC Porto na elite

Com 22 mil milhões de euros para pagar o peso em ouro a 24 clubes e a 211 federações (muito mais a oito), a FIFA vai acabar por derrubar as grandes ondas de críticas e arrancar com o novo Mundial de Clubes e a Liga das Nações Global, com Benfica e FC Porto a serem os grandes beneficiados por cá.

O calendário mundial de competições está trancado até 2022, mas o Mundial de Clubes com 24 equipas "dificilmente não avançará", segundo fonte próxima do processo. O JOGO sabe que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com grande peso na UEFA e na FIFA (o presidente Fernando Gomes é um dos 37 membros do órgão máximo, a Comissão Executiva, eleito em 2017 por quatro anos), está a garantir a entrada de Benfica e FC Porto.

"O Benfica e o FC Porto falaram com a FIFA sobre o assunto, sabemos que sim, mas foi tudo "off the record"", revela a O JOGO fonte da Associação dos Clubes Europeus (ECA). Os dois clubes não quiseram comentar, tal como o Sporting, enquanto Braga, FPF e Liga de Clubes não responderam às solicitações do nosso jornal. A FIFA e a (até à semana passada) muito crítica UEFA remeteram para o entendimento expressado no anúncio do dia 26 de outubro da criação, pela primeira, de uma task force de consulta aos atores mundiais até março de 2019 (prepotência foi a grande crítica).

FPF usa influência na FIFA para garantir lugar a dragões e águias no lote dos melhores, numa prova anual que renderá mais que a Champions

"Tem havido muitas conversas sobre o assunto", revelou a O JOGO fonte ligada ao Benfica. "É difícil a FIFA ignorar a dimensão comercial da marca", juntou. "Havia três ou quatro cenários possíveis para definir o modelo do novo Mundial de Clubes. Havia um que favorecia o FC Porto, que valorizava os resultados na era Champions", disse, por seu lado, uma fonte ligada aos campeões nacionais. "A FPF está a usar a sua influência para pressionar a FIFA a incluir o Benfica na competição, pelo que agora ainda não se sabe qual é a fórmula que vai ser adotada. Independentemente do formato, a marcha do novo Mundial de Clubes é imparável. Se vai ser em dezembro, em junho ou agosto, será decidido pelas obrigações comerciais. Mas é mais apelativo comercialmente que se dispute na pré-temporada", explicou a fonte próxima dos dragões. "Um cenário possível é disputar-se anualmente em agosto, por razões comerciais", confirmou a fonte da ECA.

Para incluir o Benfica, há uma fórmula benigna: o coeficiente dos últimos dez anos da UEFA, que gera um ranking com o FC Porto em 8.º e o Benfica em 10.º (o Sporting em 34.º e o Braga em 39.º).

Entretanto, esta semana, Tiago Craveiro, diretor-geral da FPF, foi convidado pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, para integrar um grupo de trabalho que vai analisar as propostas da FIFA. O responsável federativo deverá reafirmar as expectativas portuguesas junto do mais alto organismo do futebol europeu.

Os trunfos de Infantino

Este processo foi assumido de forma acérrima e quase secreta em 2017 pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, que aposta forte neste trunfo para ser reeleito em 2019 e mata de vez a utópica Superliga europeia, e só mostrou algumas das cartas às seis confederações regionais a 16 de março, na 6.ª reunião da Comissão Executiva, em Bogotá, Colômbia.

O "Project Trophy vision" (visão Projeto Troféu) é sustentado por um consórcio liderado pelo conglomerado japonês SoftBank (entretanto confirmado pelo próprio Infantino), mas com dinheiro saudita a fazer crescer o bolo de financiamento para cerca de 22 mil milhões de euros (montante também destinado à Liga das Nações Global). 2,250 mil milhões serão distribuídos pelos 24 clubes. O consórcio garante 49% da empresa que vai explorar comercialmente as duas provas durante 12 anos (a FIFA, que pela primeira vez abre o seu negócio a empresas, ficará com uma posição dominante de 51% e encarregada da organização, apesar de o parceiro decidir o país organizador).

A 30 de outubro de 2017, Reinhard Grindel, presidente da Federação Alemã de Futebol (DBF) desde 2016, traiu as intenções então silenciosas de Infantino com um texto no Facebook que revelava que os planos foram apresentados "na 5.ª reunião da Comissão Executiva da FIFA, na Índia [27 de outubro de 2017]". Falava em ser disputado "a partir de 2021, a cada quatro anos, com 24 clubes em oito grupos de três ao longo de 18 dias, em junho", apenas um dos cenários, nem sequer o mais plausível (anualmente em agosto lidera as preferências). E adiantava que a FIFA pretendia renunciar à Taça das Confederações.

As críticas vieram de todo o lado: confederações (a UEFA e o presidente Ceferin eriçaram-se e foram muito duros na oposição), associações de clubes e ligas. Mas os tubarões revelaram-se de imediato: Barcelona e Real Madrid assumiram-se a favor. Depois, estrategicamente, silenciaram-se, tal como outros grandes emblemas europeus, para poderem exercer a força invisível do seu poder a favor do encaixe de centenas de milhões de euros sob o patrocínio da todo-poderosa FIFA. E Benfica e FC Porto estão incluídos nesta elite dourada.

Liga das Nações rende mais do que o Mundial

O vencedor da Liga das Nações Global da FIFA, intensamente negociada nos bastidores por Gianni Infantino (era secretário-geral da UEFA quando foi criada a Liga das Nações Europeia...), prevê um prémio para o vencedor (65,255 milhões de euros) que duplica o montante atribuído ao campeão do mundo (33,06 milhões arrecadados pela França no Rússia"2018).

A Federação Portuguesa de Futebol não comentou, mas terá muito a lucrar - atual campeã europeia, título que valeu 25,5 milhões de euros de prémio monetário, Portugal pode ganhar muito dinheiro...

A prova realizar-se-á em ciclos de dois anos (não coincidentes com Europeus ou Mundiais), provavelmente nas datas da condenada Taça das Confederações (15 dias finais de junho e iniciais de julho), com cada confederação a promover, numa Liga das Nações continental, o apuramento para a fase final a oito. Engloba as 211 seleções filiadas e, garante Infantino, o Mundial não será prejudicado na reputação, valor e interesse para os espectadores.

Uma seleção do top 5 europeu garantiria, no mínimo, 32,670 milhões de euros, podendo chegar aos 43,5 milhões só pelos seis primeiros jogos da fase UEFA. Se um destes países vencer a competição, embolsa mais 13,05 milhões por passar à fase final e 8,7 milhões pelo triunfo (o finalista derrotado ganha 4,350 milhões). A federação vencedora da Liga das Nações Global poderá somar 65,255 milhões de euros (43,5 da primeira fase, 13,05 por chegar à fase final e 8,7 por ganhar a final). A FIFA cede 49% da exploração comercial por 12 anos a um consórcio liderado pelo conglomerado japonês SoftBank, que, com dinheiro saudita, faz crescer o bolo de financiamento total para as duas provas para cerca de 22 mil milhões de euros.

O vencedor da nova prova da FIFA ganhará mais de 65 M€, o dobro do campeão mundial

Tudo isto perante a fúria do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin. "Nós, UEFA, tivemos uma ideia sobre uma possível Liga das Nações Global. Apresentámos a ideia pela primeira vez ao presidente da FIFA, depois às federações e aos clubes. E, de repente, a FIFA diz que estão prontos para vender a nossa ideia a um fundo. Sem quaisquer explicações. A FIFA disse há pouco que lhe foi oferecido muito dinheiro por algumas pessoas", revelou em maio de 2018. A criação da task force pela FIFA para consulta de todos os atores mundiais até março de 2019 aplacou a fúria de Ceferin.

Receios pelas ligas nacionais

A Associação dos Clubes Europeus (ECA, que conta com Benfica, e Domingos Soares de Oliveira está na Comissão Executiva, FC Porto, Braga, membros efetivos, Sporting e Marítimo, membros associados) e a Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL) temem efeitos nas ligas nacionais. "Há a distribuição desigual das receitas nas competições da UEFA. Seria mais uma cereja no bolo negativo. Claro que os clubes que participarem nestas competições vão acentuar a diferença para os clubes com menores orçamentos. Aumentaria assimetrias e desequilíbrio nas e entre as ligas domésticas", diz fonte da EPFL a O JOGO. Nenhuma está "numa posição radical" perante a FIFA, como esteve a UEFA (Ceferin avisou de forma dura a FIFA: "O futebol não está à venda"). Os principais atores do futebol - como a Premier League e La Liga - também mostraram reservas. Mas... "A Comissão Executiva da FIFA montou uma task force para analisar a possibilidade de uma reformulação do Mundial de Clubes da FIFA [revelará conclusões em março de 2019], bem como de uma Liga das Nações Global. Não temos mais comentários a fazer", disse o organismo europeu a O JOGO (a FIFA respondeu da mesma forma). Ou seja, aumentou a margem de negociação. O desconhecimento sobre a versão final do formato, calendário (e respetivo impacto no desgaste dos jogadores), critérios de seleção das equipas e os interesses dos tubarões nas receitas impedem uma avaliação objetiva das ameaças competitivas.

O JOGO sabe que a FIFA tem um acordo formal com a ECA, no qual se compromete a pedir autorização para alterar o calendário mundial de competições até 2022. Este calendário está negociado entre os stakeholders do futebol mundial até 2024 e a EPFL duvida que "os stakeholders estejam disponíveis para o alterar".