Treinador do Benfica considera que há muita guerra no futebol nacional e as mulheres estão a dar o mote para a mudança. Isto a propósito do dérbi solidário, em prol de Moçambique.

O dérbi solidário por Moçambique sorriu ao Sporting (1-0), mas à margem do resultado, João Marques destacou a "alteração de pensamento" em relação às mulheres. "Devemos valorizar mais a mulher, porque a desigualdade é muito grande e é com estes pequenos gestos que nos vamos aproximar do futebol masculino. No futebol português falta esta união e o que se passou ao longo desta semana serve de exemplo para o futebol masculino, onde existem muitas guerras e o desporto não é isso. Quem está à frente do futebol em Portugal devia olhar para esta semana e levá-la para o futebol masculino", disse o treinador do Benfica, após uma semana marcada pela união entre os dois grandes rivais, em prol das vítimas do ciclone Idai. João Marques sente que é a pureza do futebol feminino que faz a diferença. "No feminino não existem os truques do futebol masculino e é essa a essência do futebol feminino e do desporto. Foi uma semana de união, ajuda e partilha e vejo o desporto dessa forma. Há muita guerra no futebol português e estamos a dar o exemplo aos outros", referiu.

Quanto ao jogo, João Marques sente que o resultado não traduziu o que se passou em campo. "A minha equipa foi melhor, mais forte, mas mais uma vez a estrelinha não esteve connosco. A estrelinha terá de vir para o nosso lado e na hora das decisões vamos ser felizes", disse, sem esquecer o resultado com o Braga na Taça de Portugal, há uma semana e a arbitragem. "O Benfica é uma equipa de primeira divisão desde o primeiro dia. Fomos constituídos para vencer a Taça e tínhamos de ter uma equipa competitiva. Numa semana houve dois jogos e fatores externos não nos possibilitaram vencer. Jogos com estas equipas são mais difíceis e isso faz com que minha equipa cresça, é pena não jogar semana após semana com equipas destas para crescer e atingir outros patamares", rematou o treinador que lançou duas juvenis nos descontos: Lara Pintassilgo e Kika, internacionais sub-17 que participaram no jogo de apuramento de Portugal para o Europeu, há dois dias. A primeira foi mesmo a autora do golo do triunfo sobre a seleção francesa. "Está a ser difícil gerir isto tudo. Não é o meu primeiro jogo nas seniores, mas não estava à espera de jogar, Ainda somos juvenis e temos muito pela frente, é nestes jogos que vamos aprender", disse Lara. Para Kika, foi a estreia. "Está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Foi um fim de semana em cheio", adiantou.

Mais experiente, Pauleta mostrou-se orgulhosa pela causa solidária e "grande jogo de futebol feminino", com novo recorde de assistência (15 204 espectadores). "Gostamos de jogar com o estádio assim e para que vejam que somos iguais aos homens e que proporcionamos o mesmo espetáculo. Trabalhamos para estar no topo e o Benfica foi criado para isso, para ser uma das melhores equipas e conseguir ser a melhor", sublinhou a média, habitual titular.