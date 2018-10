Multas, palavrões e até uma tampa de sanita no Benfica-FC Porto

Mapa de castigos do Conselho de Disciplina inclui ainda uma multa pesada ao Aves

Um total de 6407 euros, eis o resumo final das multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do Benfica-FC Porto, da passada jornada da I Liga. Vencedor do jogo, por 1-0, o clube lisboeta ficou igualmente com a maior fatia das multas, tendo de desembolsar 5642 euros. Entre esse valor, explicado em boa parte por "materiais pirotécnicos no recinto desportivo", estão 383 euros porque o relatório dos delegados refere o cântico "filho da p..." aos minutos 12 e 61 do Clássico.

O FC Porto foi multado "apenas" em 765 euros porque os adeptos entoaram a canção "Benfica é m..." e, segundo relato dos delegados e PSP, "um adepto afeto ao FC Porto".[...] "transportou uma tampa de sanita e colou-a como fita cola no vidro que separa o sector 34 e 35".

O relatório do CD desta terça-feira refere ainda uma multa de 1913 euros aplicada ao Aves. Porquê? "Após a marcação do primeiro golo do CD Aves, aos 37 minutos de jogo, o Speaker do estádio anunciou o número e nome do marcador do golo e gritou: "Vamos Avenses". Na segunda parte do jogo, aos 33 e 43 minutos do jogo, após a marcação dos golos do CD Aves, o Speaker do estádio anunciou o número e nome dos marcadores dos golos e gritou: "Vamos Avenses", lê-se.