Mercado: um regresso a Portugal, uma devolução e o Benfica a arrumar a casa

O mercado não sossega, nem mesmo em dia de jogo em grande parte dos principais campeonatos da Europa. Entre transferências confirmadas e rumores, já há muito para contar sobre a janela de inverno.

Em Portugal, destaque para Benfica e Sporting. Lisandro está prestes a deixar o Benfica rumo a Milão e o central argentino deve viajar já no domingo, sendo que o nome do jogador do Benfica está a causar sensação em Itália. Ainda na Luz, uma proposta de milhões deixa Embaló com um pé fora do Benfica, enquanto Pedro Pereira está também na ordem do dia.

Em Alvalade, Marcelo pressiona para ser reforço de Jorge Jesus no imediato, mas o Rio Ave bateu o pé à saída do central e apresentou exigências.

Do lado do FC Porto, Waris continua na rota dos dragões e pode conferir aqui o estilo de jogo e os números do extremo de 26 anos, que representa atualmente o Lorient.

Ainda por cá, Rúben Micael está a um passo de regressar ao futebol português depois da experiência na China, ao passo que o scouting do Braga está de olho numa promessa do Farense. No Feirense, a próxima saída já tem nome e é uma devolução após apenas 50 minutos. Na Madeira, André Carvalhas é reforço após aventura na Moldávia.

Lá fora, o Barcelona resolveu finalmente o futuro de Arda Turan, que não contava para Luis Enrique e não conta igualmente para Ernesto Valverde em Camp Nou. Ainda em Espanha, Bueno, emprestado pelo FC Porto ao Málaga, ficou este sábado sem treinador.

Por fim, o Leicester procura repetir a fórmula do sucesso e reforçou-se no segundo escalão francês, enquanto Neymar continua na ordem do dia, desta vez aliado a José Mourinho.

