Mário Felgueiras anuncia fim da carreira: "As razões só a mim e aos meus dizem respeito"

O guarda-redes de 32 anos estava ao serviço do Espinho

Mário Felgueiras, guarda-redes de 32 anos, recorreu esta terça-feira às redes sociais para anunciar o fim da carreira.

"As razões, só a mim e aos meus me dizem respeito. Mas, tive a oportunidade de terminar com o gosto fantástico que um balneário pode proporcionar", escreveu o jogador, que estava ao serviço do Espinho (Campeonato de Portugal), equipa que já representara no começo da carreira. No entanto, em 2018/19 e na parte já respeitante a 2019/20, não foi utilizado.

"Não podia terminar sem um especial agradecimento ao Sporting Clube de Espinho por me ter convidado para esta minha última aventura. Mas, não podia continuar. Desejo a todos os Tigres e Espinhenses o maior sucesso do mundo e que nunca deixarei de ser um de vocês", justificou Mário Felgueiras, campeão europeu de sub-17 e que, além do Espinho, representou as seguintes equipas em Portugal: Sporting, Portimonense, V. Setúbal, Braga, Rio Ave e Paços de Ferreira. No estrangeiro, jogou no Brasov e Cluj (Roménia), no Konyaspor (Turquia) e no Anorthosis (Chipre).

"Um novo caminho surgirá. E, no fundo, é a isto que se resume a vida. Novos caminhos que temos de percorrer", concluiu Mário Felgueiras.