Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas foram os primeiros a sair da reunião na FPF

Encontro do presidente da FPF com Pedro Proença e os presidentes dos clubes durou menos de três horas.

A reunião de Fernando Gomes, presidente da FPF, com Pedro Proença, líder da Liga Portugal, e com os presidentes de clubes da I Liga já terminou na Cidade do Futebol, em Oeiras. Menos de três horas depois de ter começado, os trabalhos encerraram sem que qualquer dos dirigentes que abandonaram as instalações da FPF prestasse declarações aos jornalistas. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting, foram alguns dos dirigentes que saíram sem fazer comentários.

Entretanto, também já saíram, entre outros, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, António Salvador, presidente do Braga, e Álvaro Braga Júnior, líder da SAD do Boavista.





Nesta reunião foram debatidas questões como os rendimentos das apostas desportivas, a carga fiscal e o custo do trabalho no futebol, calendários e pausas competitivas, e limitação de empréstimos de jogadores. Este foi o segundo encontro promovido pelo pelo presidente da FPF, depois de em dezembro ter juntado os presidentes dos clubes e sociedades desportivas em Fátima.