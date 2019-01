Liga divulga terceira lista das inscrições neste último dia de mercado

Confira todos os jogadores inscritos até às 21h00.

Lista de documentação apresentada até às 21h00:

André Filipe Teixeira da Silva - Revalidação - Junior "A" - FC Paços de Ferreira - Futebol SDUQ, LDA

Crislan Henrique da Silva de Sousa - Inclusão no Plantel - SC Braga - Futebol, SAD

Ricardo Jorge Siva Araújo - Inclusão no Plantel - SL Benfica - Futebol, SAD

Ruster Santos D'Ajuda - Transferência Nacional - Portimonense - Futebol, SAD

Simão Pedro Dias da Rocha - Revalidação - Junior "A" - FC Paços de Ferreira - Futebol SDUQ, LDA

Jubal Rocha Mendes Junior - Transferência Nacional - Boavista FC - Futebol, SAD

Diogo de Almeida Santos - Transferência Nacional - Ac. Viseu FC - Futebol, SAD

Gabriel Rodrigues da Silva - Transferência Internacional - CD Aves - Futebol, SAD

Henrique Cavalcant da Silva - Revalidação - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD

Nélson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho - Transferência Nacional - Ac. Viseu FC - Futebol, SAD

Ricardo Alexandre Ribeiro Vieira - Revaildação - Os Belenenses, SAD

Afonso Maria Pereira Martns Gouveia de Brito - Transferência Nacional - CD Feirense FutebolFutebol, SAD

Gonzalo Jordy Plata Jimenez - Transferencia Internacion - Junior "A" - Sporting CP - Futebol, SAD

Said Ahmed Said - Transferência Internacional - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, LDA

José Felipe Almeida dos Santos - Transferência Internacional - Vitória SC - Futebol, SAD

Matheus Gomes Santos Pires - Transferência Internacional - Varzim SC - Futebol SDUQ, LDA

Femmi Emmanue Bologun - Transferência Internacional - Ass. Académica Coimbra - OAF, LDA

Marcelo Machado dos Santos - Transferência Internacional - CD Aves - Futebol, SAD

Kgaogelo Rathete Sekgota - Transferência Internacional - Vitória FC, SAD

Chidera Hanry Nwoga - Transferência Internacional - Leixões SC - Futebol, SAD

Gonçalo Alexandre Domingues Agrelos - Revalidação - Junior "A" - Os Belenenses, SAD

Diogo Rafael dos Santos Almeida - Revalidação - Junior "A" - FC Paços de Ferreira - Futebol SDUQ, LDA

Nuno Emanuel Pedreiras Damas - Revalidação - Junior "A" - FC Paços de Ferreira - Futebol SDUQ, LDA

Nuno Miguel Reis Lima - Revalidação - FC Paços de Ferreira - Futebol SDUQ, LDA

Ricardo Almeida Ribeiro - Aditamento Contrato - Moreirense FC - Futebol, SAD

Kodai Nagashima - Revalidação - Portimonense - Futebol, SAD

Douglas Aurélio - Revalidação - Os Belenenses, SAD

Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira - Transferência Nacional - Vitória FC, SAD

A quarta e última lista de inscrições será divulgada pela Liga à 01h00.