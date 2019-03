O brasileiro Lionn, que joga atualmente no Chaves, revelou ter sido abordado pelo empresário César Boaventura nas vésperas do jogo entre o Rio Ave - que representava - e o Benfica, na época 2015/16. As declarações, a que O JOGO teve acesso, foram proferidas no Tribunal de Esposende

O brasileiro Lionn, que joga atualmente no Chaves, revelou ter sido abordado pelo empresário César Boaventura nas vésperas do jogo entre o Rio Ave - que representava - e o Benfica, na época 2015/16. As declarações, a que O JOGO teve acesso, foram proferidas no Tribunal de Esposende, na sequência de uma queixa apresentada pelo guarda-redes Cássio, quando o empresário sugeriu que o então jogador do Rio Ave tinha facilitado num jogo com o FC Porto, que os vilacondenses perderam por 5-0. Leia na íntegra as declarações de Lionn em tribunal

Lionn: "O César Boaventura veio no Facebook e depois saiu nos jornais falando que o Cássio estava comprado. A gente viu e se revoltou, porque quando vemos uma coisa dessa de um colega e companheiro com quem estamos 24 horas, como se fosse da família e vendo essa notícia correndo e dissemos que se o Cássio precisasse de nós, que o ajudaríamos. Porque isso não é coisa que se faça com um pai de família e um jogador honesto. Conheço o Cássio e ele não é de se vender para nenhum clube."

Advogado: "Em que condições conhece o Sr. César Boaventura?"

Lionn: "Foi uma vez em que ele disse que estava à procura de clube para mim. Entretanto, a gente se encontrou e foi só dessa vez, em Vila do Conde, que me encontrei com ele."

Advogado: "Nunca foi chamado a um processo para prestar declarações relativamente ao senhor César Boaventura?"

Lionn: "Sim, sim, sim... Foi o processo das apostas com o Feirense. Diziam que tínhamos perdido o jogo também."

Advogado: "E o Cássio também está nesse processo?"

Lionn: "Foi nesse dia mesmo que ele falou comigo. Falou da Espanha e tentou-me comprar para o jogo do Benfica, mas só que nesse dia do jogo com o Benfica não joguei. Estava lesionado."

Advogado: "Está a dizer que o César Boaventura o tentou comprar para o jogo com o Benfica?"

Lionn: "Sim. A mim e ao Cássio. E ao Marcelo também."

Advogado: "Processo está a ser tratado na Justiça?"

Lionn: "Sim, sim, sim..."

Advogado: "Há questões antigas entre o Cássio e o senhor César Boaventura?"

Lionn: "Sim, sim, sim..."