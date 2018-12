Júlio Mendes ouvido como testemunha do Benfica: "Havia pessoas no camarote que não conhecia"

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi ouvido a 26 de novembro no âmbito do processo E-Toupeira e na qualidade de testemunha apresentada pelo Benfica.

Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, foi uma das testemunhas apresentadas pelo Benfica no âmbito do processo E-Toupeira. Durante as diligências instrutórias, a 26 de novembro, o líder do clube minhoto garantiu que os convites que recebeu para jogos do Benfica foram sempre feitos "a nível institucional". No decorrer da audição, a que O JOGO teve acesso, Júlio Mendes é questionado sobre a forma como no V. Guimarães é tratada a questão dos convites para os jogos no Estádio D. Afonso Henriques, tendo explicado que há cerca de "ano e meio, dois anos", alterou alguns dos critérios da atribuição de convites, nomeadamente para a tribuna presidencial. "Comecei a fazer um controle mais próximo, com a minha secretária", disse para explicar depois a opção.

"Até essa altura, não havia um controle tão rigoroso como hoje. Quero dizer com isso que os administradores, por vezes, faziam convites para o camarote presidencial e constatei em algumas situações que tinha pessoas no camarote presidencial que não conhecia, não sabia como estavam lá, qual era o critério. Hoje, a gestão é feita sob o meu controle. No que diz respeito aos restantes camarotes, estão todos atribuídos a empresas, à exceção de dois que existem de um lado e outro da tribuna presidencial, o chamado camarote VIP, e relativamente a esses há a atribuição de convites e sobre esses eu não faço o controlo dos convites que são entregues", afirmou. "O Conselho de Administração tem mais administradores e fazem a gestão desses espaços", adiantou. "Relativamente à bancada, há uma série bem mais alargada de pessoas que têm acesso aos convites, através de um critério de bom senso que vamos tendo. Nestes casos, está sempre relacionado com uma lógica de proximidade ao clube, adeptos, amigos dos administradores. Mas, sobre esses, não sei quem lá se senta", finalizou.

"Somos o quarto clube com mais assistências no estádio, logo a seguir ao Benfica, FC Porto e Sporting, e depois vem o Braga. Temos uma média que rondará os 16/17 mil adeptos. Relativamente a convites, não sei dizer com rigor, mas todos os administradores têm sempre convites para distribuir. [...] Estamos a falar sempre de algumas centenas de convites que são entregues para as bancadas. Para o camarote presidencial, tenho sempre uns 20 convites para gerir em cada jogo. Não tenho mais do que isso, porque os outros lugares já estão ocupados, sobretudo com os órgãos sociais do clube. Camarotes VIP variam de época para época, mas diria que são 20/30 lugares para esses", respondeu Júlio Mendes quanto questionado sobre a entrega de convites para os jogos do V. Guimarães em casa. "Em 16 mil pessoas, diria que são oferecidos algumas centenas de convites. Sim, são seguramente mais de duas centenas", disse a concluir.