Jorge Mendes: "Vitória no Euro'16 foi o melhor momento"

Empresário recebeu o Prémio Inovação no Desporto na Web Summit.

Jorge Mendes, empresário português, recebeu esta terça-feira o Prémio Inovação no Desporto do Web Summit e falou sobre vários temas do futebol. Convidado a eleger o melhor momento do futebol português, Jorge Mendes elegeu a vitória de Portugal no Europeu de 2016.

"É difícil escolher, mas houve um especial, quando Portugal ganhou o Europeu de 2016, foi uma grande conquista. E hoje temos jogadores de qualidade para ganhar talvez o próximo Europeu e, quem sabe, talvez um dia o Mundial, veremos", disse.

Depois, instado a escolher dois momentos-chave, respondeu: "Um com o Cristiano Ronaldo, em 2003, e outro com o José Mourinho, em 2004. Ronaldo começou no Manchester United com 18 anos e ao fim da época, ser logo considerado o melhor jogador do clube foi uma grande conquista. Ele abriu a porta, porque antes era quase impossível transferir jogadores para lá. Falava com as equipas e todos os dias recebia respostas negativas. Por exemplo com o Ricardo Carvalho, um dos melhores centrais do mundo, eu tentava, tentava e era impossível. Depois o Mourinho chegou, o Chelsea voltou a ganhar e para os jogadores portugueses foram dois momentos chave, como o foi para para o futebol português em geral.