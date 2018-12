Jogo online dá mais verba ao desporto

O IPDJ vai receber do Estado mais seis milhões de euros do que tinha recebido em 2018.

É em grande parte graças ao crescimento do jogo online que o desporto português vê aumentada, em relação ao ano anterior, a verba que lhe está consagrada no Orçamento Geral do Estado de 2019.

"Grande parte das receitas são provenientes dos jogos sociais. Como as receitas do jogo têm aumentado, isso permite-nos aumentar a despesa" declarou ontem [quinta-feira] João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, durante a apresentação do orçamento do IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) ao movimento federativo nacional.

Segundo informação transmitida neste evento que decorreu no Museu do Desporto, em Lisboa, as políticas nacionais de juventude e do deporto contam com 20,66 por cento das receitas que cabem ao Estado do imposto sobre as apostas desportivas online.

O IPDJ terá em 2019 uma despesa autorizada de 85,2 milhões de euros, ou seja, mais 7,6 por cento do que em 2018, que foi de 79,2 milhões de euros. Segundo informou João Paulo Rebelo, se a esta quantia for acrescentado o milhão de euros previsto para a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, então o aumento do orçamento passa a 8,8 por cento em relação a 2018.

De entre esta verba, o secretário de Estado assinalou a O JOGO que "cerca de 40 milhões de euros" serão destinados ao movimento associativo, enquanto o ​​​​​​​IPDJ tem "custos de pessoal na ordem dos 11 milhões".