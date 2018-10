"Jogo com Sporting deu motivação extra", diz treinadora do Fofó

Depois da boa exibição diante das bicampeãs nacionais, a treinadora Madalena Gala perspetiva dificuldades no terreno das minhotas, mas nada receia

Depois da paragem para os compromissos das respetivas seleções, o campeonato de futebol feminino está de volta e um dos jogos mais aguardados é o Braga-Futebol Benfica, este domingo. Depois de terem estado a um pequeno passo de travar o Sporting em casa (as bicampeãs venceram por 1-0, golo obtido aos 85', num lance infeliz da guarda-redes do Fofó), as comandadas por Madalena Gala ambicionam um bom resultado no terreno das minhotas, vencedoras da Supertaça e candidatas ao título nacional. "Acho que o jogo com o Sporting nos deu motivação extra, porque passámos a acreditar mais no que podemos fazer. O Braga vai estar alerta e tenho a certeza que a análise à nossa equipa recaiu sobre o que fizemos com o Sporting. Passaram tudo a pente fino e queremos entrar com algumas novidades. Vai ser difícil, mas também não gostamos de coisas fáceis", afirma Madalena Gala a O JOGO.

As minhotas emprestaram seis jogadoras à principal seleção portuguesa e o desgaste da participação no torneio na China pode pesar. "Espero que se note", diz, reconhecendo de imediato que o Fofó nunca conseguirá ter "a dinâmica e ritmo" das minhotas. "Elas são profissionais e nós somos amadoras. As minhas jogadoras trabalham e apresentam-se aos treinos de noite, mas não temos receio nenhum e a pressão está do lado do Braga", aponta a jovem treinadora.

Fofó ambiciona roubar pontos ao Braga

Ao longo das três últimas semanas, o Fofó aproveitou para trabalhar aspetos que podem constituir uma arma. "Deu para consolidar conceitos que não estavam limados e trabalhámos as bolas paradas, em particular", revela Madalena Gala, que também ouviu algumas dicas de Edite Fernandes, experiente avançada que se transferiu do Braga para o Fofó esta temporada. "Conversamos sempre no início da semana entre todas e além da Edite, quem já jogou contra as adversárias também partilhou a opinião."