João Paulo Rebelo responde ao FC Porto: "Falso e lamentável"

Secretário de Estado da Juventude e Desporto abordou as acusações do FC Porto, entre outros temas.

Caso Moreirense: "Os casos de justiça são da justiça e os desportivos do desporto. O que posso dizer, e acho que interpreto a vontade de todos os amantes do desporto, é que tem de haver fair play e verdade desportiva, que haja total transparência e que se cumpram os valores do desporto. Quando são aplicadas sanções, ou penas, seja no âmbito da justiça desportiva, seja no âmbito da justiça geral, digamos assim, só peço o que toda a gente pede, que as penas sejam justas e que os processos sejam o mais rápido possível".

PSD quer Augusto Baganha ouvido de urgência na Assembleia da República: "Já fiz os comentários que tinha a fazer, mas acho que a Assembleia da República é o órgão a quem cabe fiscalizar a ação governativa e, portanto, acho normal que isso aconteça. Até tenho alguma curiosidade em assistir a essa audição".

O FC Porto diz que o novo presidente do Instituto de Deporto, Vítor Pataco, atrasou propositadamente a notificação ao Benfica do jogo à porta fechada: "É absolutamente falso. Já tive oportunidade de o afirmar e é lamentável que se ponha em causa, por interesses que me ultrapassam, o percurso, o profissionalismo e 30 anos de dedicação ao desporto e de alguém com provas dadas. A determinada altura o doutor Baganha disse que ganhou um concurso, mas foi exatamente o mesmo que o Vítor Pataco, que é uma pessoa competente, com total capacidade para o exercício da função e uma pessoa que tem o respeito dos pares. Fundamental é o Instituto do Desporto recuperar a tranquilidade, porque é uma entidade decisiva para o desporto do nosso país e para a juventude. É um caso lamentável que reafirmo. Alguém com insinuações e suspeitas infundáveis ponha em causa não só o nome de pessoas, mas de instituições. Não podemos minar a confiança dos cidadão nas instituições públicas e nos organismos do Estado"

Guerrilhas entre os três grandes? "Fiz algumas declarações a esse respeito e mantenho o que disse. Não há acusação nenhuma fundamentada que o doutor Augusto Baganha tenha feito. Lançou suspeitas, insinuações, que volto a dizer, mesmo num quadro de alguma instabilidade pessoal, são absolutamente inaceitáveis, porque o que está em causa não é a pessoa, mas uma instituição. Evidentemente que queremos o cumprimento escrupuloso e rigoroso que se faz da lei e isso eu garanto, enquanto secretário de estado do desporto, que serei guardião desse principio.

Focos de tensão: "O futebol é uma razão quase sempre de imenso orgulho para os portugueses e sinto que tenho de trabalhar para que o futebol seja só uma razão de orgulho para os portugueses. Temos de estar empenhados em defender a integridade, na luta contra a violência, contra o jogo combinado, contra a batota e o doping. Queremos ter o desporto como veículo excecional na transmissão de valores como os que o Zé Ramalho nos transmitiu esta tarde.