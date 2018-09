João Paulo Rebelo reage ao comunicado do FC Porto: "O IPDJ precisa de tranquilidade"

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto marcou presença na apresentação do livre de Aurora Cunha.

João Paulo Rebelo reagiu esta sexta-feira ao comunicado do FC Porto, em que os dragões acusam o secretário de Estado da Juventude e do Desporto de mentir e se atiram à escolha de Vítor Pataco para a presidência do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), acusando-o de agir "nove meses a fio com o propósito de evitar a notificação do Benfica sobre a nulidade do regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz".

"Reitero absolutamente o que disse. Vem na sequência de uma intervenção que fiz num programa televisivo. É absolutamente factual o que disse. Posso reiterar que o que espero é que entremos na tranquilidade que o IPDJ merece, com a maior brevidade possível, que o país, o desporto e a juventude merecem. O IPDJ tem um papel muito importante. O que se deseja é tranquilidade. Lamento e choca-me que alguém que tenha tido responsabilidades no IPDJ como o Dr. Augusto Baganha, ainda que compreenda alguma instabilidade pessoal, diga o que disse. É inaceitável que se lancem suspeitas sobre coisas que nada têm a ver com o desporto. Não passa pela cabeça de ninguém que alguém possa beneficiar ou prejudicar este ou aquele clube. Todo o seu Conselho Diretivo [do IPDJ] atual está para o cumprimento escrito da lei", assinalou João Paulo Rebelo, na apresentação do livro de Aurora Cunha, no Porto.