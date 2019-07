João Marques e o Famalicão: "Não me assusta iniciar projetos novos"

Ao nosso jornal, o ex-treinador do Benfica abordou as metas para a próxima temporada

Levou o Benfica à primeira divisão, venceu a Taça de Portugal em 2018/19, mas vai manter-se no segundo escalão. Seduzido pelo projeto do Famalicão, que vai estrear o futebol feminino na próxima temporada, João Marques assume que quer ganhar muito mais e está feliz com o novo desafio. "Tanto no feminino, como no futebol de praia, algo que não me assusta é iniciar projetos, sabendo que a dificuldade é maior. Estou desejoso que comece. Acabei de treinar há pouco tempo, mas já queria estar a trabalhar. Já estou farto de férias, embora esteja a trabalhar no planeamento do plantel", afirma o treinador do Famalicão a O JOGO.

Entusiasmado por volta à terra de onde é natural e ao clube onde jogou, João Marques fala com alegria da paixão pelo feminino e dos valores que o movem. "Seduziu-me a vontade do presidente em olhar para o feminino como eu olho. O presidente quer dar o melhor às jogadoras e se há coisa que luto é pela aproximação de direitos da mulher ao homem. Tenho alertado sempre isso. Sei que é uma realidade que nunca vai estar perto do masculino, mas luto para que haja uma aproximação maior e por que tenham mais condições de trabalho, porque não é justo trabalharem o que trabalham de corpo e alma e haver uma distância tão grande para os homens. Sinto que o presidente vai dar o melhor dentro da disponibilidade financeira do clube", explica João Marques que traça como objetivo a subida de divisão e chegar o mais longe possível na Taça de Portugal, competição em que não receia medir forças com Benfica, Braga ou Sporting, trio de equipas profissionais.

"O nosso orçamento nem chega a um terço desses três clubes, mas vamos trabalhar de igual forma ou até mais que essas equipas. Individualmente têm mais-valias, mas coletivamente vamos trabalhar para tentar fazer frente às dificuldades. Vamos trabalhar para ter um estilo de jogo ofensivo, sem medo de nenhum adversário. Se nos calhar o Benfica, Braga ou o Sporting, queremos assumir o jogo e jogar da mesma forma que jogaremos no nosso campeonato, porque é a minha maneira de trabalhar. Não trabalho em função dos adversários, sabendo que temos de respeitar todos os nossos rivais, sob pena de as coisas não correrem bem", sublinha João Marques.

No Famalicão, o plantel ainda não está fechado, mas será constituído quase na totalidade por jogadoras portuguesas. A formação é outra forte componente do novo projeto. Para já, haverá equipa de sub-19 e na época seguinte, o Famalicão quer alargar o feminino a todos os escalões jovens.

À semelhança de João Marques, também Nuno Cristóvão abraçou um projeto na II divisão (Torreense) depois de treinar o Sporting e o novo técnico do Famalicão gostaria de encontrar o Torreense na fase de disputa de campeão, sinal de que ambas as equipas teriam alcançado a subida. "Era bom que acontecesse. É um colega que aprecio. Um treinador com uma postura muito correta, um cavalheiro. Deveria haver muito mais treinadores com esta postura, gosto muito dele pessoalmente e também pela postura de pacificação. Todos os títulos que atingiu falam por si", vinca.

Sobre o passado no Benfica, "clube que leva no coração", João Marques diz-se "grato" aos adeptos e ao presidente Luís Filipe Vieira pela aposta e oportunidade.