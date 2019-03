Idai: Dérbi Benfica-Sporting é "oportunidade de valorizar futebol feminino"

Os treinadores das equipas femininas de Benfica e Sporting, João Marques e Nuno Cristóvão falam do jogo solidário de apoio a Moçambique e consideram que é uma oportunidade de promoção

Os treinadores das equipas femininas de Benfica e Sporting, João Marques e Nuno Cristóvão, consideraram o jogo solidário de apoio a Moçambique uma "oportunidade de valorizar o futebol feminino".

João Marques, treinador das águias, manifestou-se orgulhoso de poder ajudar as vítimas da tragédia de Moçambique e afirmou que as jogadoras têm uma oportunidade de mostrar o nível do futebol feminino em Portugal no sábado, no estádio do Restelo, em Lisboa.

"Temos de estar orgulhosos desta iniciativa. É uma oportunidade para valorizar o futebol feminino e mostrar a qualidade destas jogadoras", disse.

Nuno Cristóvão, técnico das leoas, congratulou-se com a iniciativa conjunta dos dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), refletindo sobre as primeiras vitórias para alcançar antes do apito inicial.

"A primeira vitória foi quando o presidente da FPF nos convidou, a segunda vitória é conseguir esgotar a lotação do estádio para angariar mais verbas para Moçambique. Depois disso, as jogadoras são as mais interessadas em mostrar um nível alto e querer ganhar o jogo", afirmou.

O treinador do Benfica, equipa que milita na segunda divisão nacional, uma vez que apenas esta época ao clube apostou na modalidade, elogiou o poderio do adversário e perspetivou um bom espetáculo de futebol, com dois treinadores que adotam o mesmo estilo de jogo.

"Trabalhamos sempre para vencer e queremos fazer o nosso melhor. Para mim, o Sporting tem o melhor plantel do futebol feminino português. Esperamos um jogo de muita qualidade, somos dois treinadores que gostam de futebol ofensivo e tenho a certeza que vai ser um bom espetáculo", analisou.

O treinador do Sporting, segundo classificado na primeira divisão, considerou que o resultado, apesar do caráter solidário, não pode ser visto como secundário e elogiou a qualidade do Benfica, apesar de disputar um escalão inferior.

"O Benfica é uma equipa de primeira divisão, com jogadoras de grande qualidade. Quem disser que o resultado é o menos importante está a mentir. É o clássico dos clássicos", disse.

Ana Borges, jogadora do Sporting, e Sílvia Rebelo, do Benfica, também marcaram presença na conferência de imprensa de antevisão à partida e consideraram que ajudar Moçambique é "o mais importante".

"É um bom jogo para promover o nosso futebol. Apesar de ser o primeiro dérbi de sempre, os clubes estão unidos por uma causa, que é o mais importante. Os portugueses são muito solidários e não vão querer faltar para poder ajudar", assinalou Ana Borges.

Sílvia Rebelo considerou que "a maior vitória é reunir o maior número de pessoas" no estádio do Belenenses: "São duas grandes equipas, mas a rivalidade vai ficar de parte e, no fim, vai ganhar Moçambique. Hoje por eles, amanhã por nós", afirmou a atleta do Benfica.

O jogo que opõe, pela primeira vez, as equipas femininas de Benfica e Sporting, disputa-se no sábado, no estádio do Restelo, às 16:00, e terá em vista a angariação de verbas para ajudar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

Pelo menos 493 pessoas morreram em Moçambique após a passagem do ciclone Idai, em 14 de março, e das cheias que se seguiram.

O último balanço, apresentado pelas autoridades, aponta ainda para 1.523 feridos e 839.748 pessoas afetadas pelo desastre natural de 14 de março e uma área submersa de 669.903 hectares (6.699 quilómetros quadrados).