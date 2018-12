Hugo Gil, blogger do Benfica, é o criador do site do partido de André Ventura

O especialista em internet João Pina encontrou o nome de Hugo Gil na página do partido de André Ventura

Amigos e benfiquistas, a ligação entre André Ventura e Hugo Gil é, afinal, mais do que disso. É que o ex-árbitro, blogger e conhecido adepto do Benfica, igualmente ligado ao processo E-Toupeira, é também o criador do site do partido do ex-vereador de Loures. Recorde-se que, conforme está no processo liderado pelo Ministério Público, Hugo Gil pediu a Paulo Gonçalves, por WhatsApp, ajuda num caso em que era arguido num processo de difamação. Ouvido pelas autoridades garantiu que Paulo Gonçalves não lhe transmitiu nenhuma informação.

Conforme conta o DN , Hugo Gil, que trabalha para uma empresa de marketing, chamada Remarkable, que o Benfica contrata, é igualmente criador de vários sites "sensacionalistas e de desinformação", entre eles o Tás Louco que publica histórias de celebridades e futebol. Hugo Gil, ao Diário de Notícias, garante que nada tem a ver com esse "há muitos anos", admitindo, todavia, que ajudou a criar várias páginas: "Há seis anos desenvolvi outros sites para amigos. Que eu tenha conhecimento, já não sou administrador."

O especialista em internet João Pina encontrou o nome de Hugo Gil na página do partido de André Ventura. "É o ID1 do registo, ou seja, o criador da página. João Pina comparou as hash de MD5, ou seja, o algoritmo do e-mail de quem registou a página com o do e-mail de Hugo Gil e constatou que eram iguais", lê-se no DN.

"A título pessoal acedi ao pedido do meu amigo André Ventura e dei início à construção de um site oficial na internet. Tenho conhecimento na área e como tal não disse que não. Foi meramente pessoal, tanto que já não sou responsável pelo estado atual do site", esclareceu.

