Júlio Mendes: "Há muitos interesses à volta de um jogo de futebol..."

Presidente do Vitória de Guimarães participou num debate sobre corrupção e verdade desportiva organizado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, referiu, hoje, que "há muitos interesses à volta de um jogo de futebol ou de andebol" e que o desporto tem, cada vez mais, "um papel importante na economia". Num debate organizado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, realizado no auditório da Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães, discutiu-se a relação entre corrupção e verdade desportiva. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, e Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, foram os outros intervenientes.

As apostas desportivas e o doping foram dois temas tocados pelos participantes no debate. "Abrimos a modalidade desde o escândalo do Lance Armstrong. O ciclismo nunca foi tão controlado como atualmente", referiu Delmino Pereira, admitindo que a utilização de substâncias dopantes "é um problema gravíssimo". O presidente do Vitória afirmou que nunca tomou conhecimento de algum problema de corrupção no clube, mas falou na necessidade de se "alterar mentalidades" no desporto. "Temos predisposição enquanto espectadores que alguma coisa [ilícita] foi feita quando o jogo não correu de feição. É fácil dizer que o árbitro roubou. Quanto ao problema das apostas desportivas, não temos de fazer de conta que não existe. De resto, a alteração da verdade desportiva também é uma responsabilidade da Comunicação Social, com programas com representantes de três clubes que trazem a terreiro animosidades. Assim, torna-se mais difícil. Com mais verdade desportiva tudo isto se vai valorizar mais", sublinhou Júlio Mendes.

Na sessão de perguntas dos alunos, o caso Rui Pinto foi colocado em cima da mesa. "Fará sentido violar a lei para que determinados fenómenos não se tornem auto-sustentáveis? Não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas sei que tudo isto vai ter um impacto importante", respondeu Júlio Mendes.