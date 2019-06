Governo pretende manter o investimento no Jamor

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, anunciou a intenção.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, anunciou a intenção do Governo em continuar o investimento no Jamor e trabalhar de forma "mais articulada" com as instituições desportivas. "Manter cuidado e corresponder aos níveis de exigência que os utilizadores do Jamor têm, obriga o Estado a um investimento muito significativo, na casa dos dois milhões de euros por ano, o que é absolutamente justificado, dada a utilização que este espaço tem. Queremos trabalhar de forma cada vez mais articulada com as instituições desportivas do Jamor", explicou.

Na cerimónia de apresentação das comemorações dos 75 anos do Estádio Nacional, João Paulo Rebelo mostrou-se orgulhoso pela história e ecletismo do Jamor e elogiou as condições do centro desportivo, que diz ser "único e de excelência". "São 75 anos que mudaram a vida a muita gente. Todos os portugueses devem ter memórias e histórias do Jamor, é algo que nos orgulha e dá uma particular responsabilidade a quem tem a tutela de garantir a vitalidade deste espaço. São aqui praticadas dezenas de modalidades, é isto que faz a riqueza do Jamor", disse.

João Paulo Rebelo anunciou ainda o lançamento de um projeto de requalificação da pista n.º1 de atletismo e sublinhou a importância do desporto na sociedade. "Nos últimos anos, requalificámos a pista n.º2 de atletismo, hoje mesmo foi lançado o concurso para requalificar a pista n.º1. Os valores éticos do desporto são essenciais e estruturantes para a formação dos mais jovens e para toda a sociedade", afirmou.

O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, explicou que as comemorações dos 75 anos do Estádio Nacional estão a ser aproveitadas para todo o espaço do Jamor e disse que a intenção é melhorar a comunicação do espaço, de forma a que mais pessoas possam usufruir do mesmo. "Estamos a aproveitar para alargar as comemorações a todo o espaço do Jamor. Queremos tornar este espaço mais aberto, apetecível e conhecido, pois há muitas pessoas que ainda não o conhecem. Há necessidade de comunicar mais o Jamor e criar oportunidades para que as pessoas realizem as suas práticas desportivas", constatou.

Vítor Pataco considerou os investimentos do Governo justificados e explicou o plano das comemorações, que se prolonga de 10 de junho deste ano até a mesma data de 2020. "Tem havido um natural reconhecimento pelo património histórico que é o Jamor, e isso implica que, todos os anos, existam investimentos não apenas na manutenção, mas em coisas novas. Vamos ter novos programas e celebraremos efemérides relacionadas com a história do Estádio Nacional", disse.

O Estádio Nacional, com capacidade para 37.593 espectadores, foi inaugurado a 10 de junho de 1944 e, desde 1946, acolhe a final da Taça de Portugal em futebol.