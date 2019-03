Futebol de Praia: Braga nas "meias" do Mundialito

Já o Sporting perdeu com o Flamengo e vai lutar pelo quinto lugar

O Sporting de Braga venceu hoje o Lokomotiv de Moscovo (7-6) e apurou-se para as meias-finais do Mundialito de clubes de futebol de praia, enquanto o Sporting perdeu com o Flamengo (6-3) e vai lutar pelo quinto lugar.

Em jogo da terceira e última jornada do Grupo B, Bê Martins, por duas vezes, Jordan Santos, Bruno Xavier, Léo Martins, Bokinha e Filipe Silva apontaram os tentos bracarenses, sendo que os moscovitas marcaram por intermédio de Safronov, Viktor Kryshanov (dois), Nikolai Kryshanov (dois) e Llorenc.

Com este triunfo, num jogo verdadeiramente 'eletrizante', o Sporting de Braga garantiu o primeiro lugar, com oito pontos, e qualificou-se para as meias-finais, juntamente com os italianos do Catania, segundos classificados, com três, que venceram o Levante por 9-5 e vão jogar com o Spartak de Moscovo.

Nas meias-finais, marcadas para sábado, os campeões nacionais vão defrontar os brasileiros do Flamengo, que ficaram no segundo posto do Grupo A, após vencerem por 6-3 o Sporting.

Jordan, o guarda-redes Eliott e Belchior fizeram os golos 'leoninos', que de nada valeram perante os tentos de Paulinho, Stepliani, Alejandro, Pachev, Thyago e Gil.

O conjunto 'verde e branco' ficou-se pelo terceiro lugar, com dois pontos, enquanto os cariocas terminaram com seis, atrás do líder Spartak de Moscovo, com nove.

Desta forma, o Sporting vai disputar o encontro de atribuição do quinto e sexto lugares, no sábado, diante do Levante, que terminou no terceiro posto do Grupo B.