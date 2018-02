"Fui abordado por um administrador da SAD de um clube para mentir sobre jogos viciados"

César Boaventura, acusado estar ligado a aliciamentos ilegais a jogadores, deu corpo à indignação através de um texto publicado no Facebook.

César Boaventura recorreu às redes sociais para dar corpo à indignação sentida por ter sido acusado de estar ligado a um alegado processo de viciação de resultados, revelando que foi abordado por "um administrador da SAD de um clube para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados".

Numa fase inicial, o empresário tinha afirmado tratar-se de um administrador da SAD do FC Porto, mas, pouco depois, editou o texto, retirando a referência ao clube azul e branco. Boaventura garantiu ainda estar à disposição da Polícia Judiciária para falar sobre "propostas indecentes" de clubes que o "difamam por não jogar na mentira deles".

"Como se pode chamar de homem da mala, alguém que vive do seu trabalho no futebol, tem 2 filhos e não vai nascer mais nenhum! Como se pode dizer que alguém que deu, e dá, 24 horas por dia da sua vida ao futebol aos adeptos e atletas, o difamam? Chega desta palhaçada, e vou apenas deixar uns tópicos, para além de convidar a polícia judiciária a vir falar comigo, pois infelizmente até hoje não me quiseram chamar", assinalou o representante de jogadores, que publicou um vídeo do primeiro golo sofrido por Cássio (guarda-redes do Rio Ave) frente ao FC Porto, no domingo.

"O presidente Gilberto do CD Tondela é enorme, pois demonstrou que não se vende ao poder, perante as suas declarações. Fui abordado por um administrador da SAD de um clube para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados, ao qual lhe disse que não aceito pagamentos para mentir. Trabalho no futebol de consciência tranquila, e a determinada altura vi-me difamado por indignos que vendem a alma acusando-me de coisas insólitas praticadas pelos mesmos, aos quais deixo vídeo abaixo", remata César Boaventura.