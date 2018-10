Hotel da Seleção em marcha já a pensar no Euro'2020

Preparação para o Euro 2020 já deverá decorrer nas novas instalações.

A Federação Portuguesa de Futebol vai avançar, até ao final do presente ano, com a construção da segunda fase da Cidade do Futebol, num investimento que deverá rondar os 3,9 milhões de euros, conforme confirmou, a O JOGO, fonte oficial da instituição. "Contamos arrancar quase de imediato com a unidade alojamento. Antes do fim do ano vamos arrancar com essa fase, que será no topo do relvado principal. O resto da fase 2 diz respeito ao pavilhão e ao museu, que está agora dependente da obtenção das licenças. Estão a ser desenvolvidos os projetos para entrarmos no processo de construção. Para o alojamento já temos licença e vai arrancar dentro das próximas semanas. Deve estar pronto antes do Europeu. O estágio do Euro'2020, contamos fazê-lo aqui, mas com os atletas alojados na Cidade do Futebol. Esta unidade vai ser feita à imagem da Cidade do Futebol. Vai permitir estarem duas seleções da formação ao mesmo tempo, mas quando estiver a Seleção A, fica em exclusivo. Não é uma unidade que permite que todos fiquem aqui alojados."

A par desse investimento, a FPF vai ainda implementar o "Projeto Crescer 2020", junto das associações de futebol. "Tem a ver com algo que procura replicar o modelo da FPF em cada uma das 22 associações distritais de futebol. O projeto visa dotar de melhores recursos humanos as associações que têm de cumprir um conjunto de rácios de taxa de penetração. A AF de Portalegre pode ter menos praticantes que a AF de Évora, mas ter uma taxa de penetração na população muito superior. Na população ativa disponível para a prática de desporto qual a percentagem que temos dessas pessoas? Esse deve ser o indicador principal. Quanto mais base tivermos, mais hipóteses terá de ter uma Seleção como a que há agora", salientou a mesma fonte.