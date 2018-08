Falcão suspenso dois jogos

Aplicados dois jogos ao jogador dos avenses, que foi expulso com vermelho direto

O médio brasileiro do Aves, Falcão, foi punido com dois jogos de castigo na sequência da expulsão no jogo com o Vitória de Setúbal, da primeira jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, foram aplicados dois jogos ao jogador dos avenses, que foi expulso com vermelho direto já em cima do intervalo do jogo em Setúbal por agressão ao sadino Costinha.

Lista de castigos da primeira jornada da I Liga:

2 jogos:

Falcão (Aves)

1 jogo:

Jorge Filipe (Aves)

Ricardo Costa (Tondela)

João Teixeira (Chaves)