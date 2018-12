Estado dá mais seis milhões ao Desporto

Lisboa, 06/12/2018 - João Paulo Rebelo fala do orçamento para 2019 da área do desporto, durante a 'Tertúlias da CDP', esta tarde no Museu do Desporto em Lisboa. ( Gustavo Bom / Global Imagens )

O Orçamento Geral do Estado para 2019 consagra um total de 85,2 milhões de euros ao Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), ou seja, mais seis milhões do que a verba atribuída a este organismo em 2018.

A quantia reflete um aumento de 7,6 por cento entre um ano e outro, mas se for incluído o milhão de euros atribuído à futura Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, o crescimento equivale a um total de 8,8 por cento.

"Relevante é que estamos com um dos melhores orçamentos dos últimos 22 anos. Temos que ver o ponto de onde partimos e comparar com o ponto onde estamos agora. Se me perguntam se estou satisfeito, tenho que responder que estou, porque de onde partimos havia um valor bem mais baixo do que o valor que temos hoje", comentou a esse propósito o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, durante a apresentação do orçamento a diversos representantes do movimento federativo nacional, numa sessão que decorreu esta quinta-feira no Museu do Desporto, em Lisboa.

Rebelo salientou depois o aumento no investimento em infraestruturas desportivas. Através do PRID, o Estado destinou para esse fim, em 2017, um milhão de euros, o que, através de um fenómeno de alavancagem, correspondeu a um investimento total de quatro milhões, entre os investimentos de cada federação e as receitas próprias das infraestruturas envolvidas. Em 2018 foram atribuídos 1,5 milhões, transformados em seis milhões após a alavancagem e, em 2019, a verba sobe para dois milhões, o que, no total do PRID, "significa um total de 16 milhões de euros investidos em infraestruturas desportivas".

"Não é muito bom e eu sou o primeiro a assumir, mas no passado [antes do PRID] havia zero. E no primeiro ano só tínhamos um milhão de euros para este fim", declarou Rebelo a este propósito.