"Do Casillas nem vale a pena falar, merece uma estátua"

Moreira, entrevistado por O JOGO. não esconde o fascínio pelas qualidades do guarda-redes do FC Porto

Internacional em todas as categorias, incluindo a extinta Seleção B, Moreira somou 87 participações pelas Quinas, embora só uma vez na principal (foi vice-campeão europeu)

O seu jogo de pés mereceu elogios. Estava à frente do seu tempo, já que agora isso é uma exigência?

Muitas vezes a melhor defesa pode ser quando nem se toca na bola! Às vezes basta um bom posicionamento e comunicação para não se fazer uma defesa. É o meu vício. Com uma saída rápida podemos evitar uma defesa ou uma jogada de perigo. O guarda-redes tem de ter quase uma inteligência de um número 10 que procura o buraco para assistir, para o passe de rotura; o guarda-redes tem de imaginar o que eles vão fazer, vemos o jogo de frente e temos de evitar a jogada, temos de entrar na cabeça do adversário, pensar na diagonal, no melhor cenário para o rival. O mais completo para mim é o Ter Stegen, podia jogar em qualquer equipa do mundo. Quando era mais novo, adorava Vítor Baía e Preud"homme, mas também via vídeos de Bento, Damas, Yashin, Zenga, até de Higuita e Jorge Campos pela irreverência e coisas malucas.

As limitações no jogo de pés de Rui Patrício são a justificação para estar "só" num clube como o Wolves?

É um excelente guarda-redes. Se calhar o jogo de pés dele não é ao nível do que os treinadores de clubes de topo pretendem. Se merecia estar nas melhores? Sim, mas depende da filosofia. Se querem um guarda-redes que jogue 50 vezes com os pés podem escolher outro. Depende do treinador principal.

"Hoje, um guarda-redes tem de ter a inteligência de um 10, a ler o jogo de frente e a imaginar o que o rival vai fazer"

Entretanto, no Sporting agora está Salin...

Salin é um velho conhecido, gosto dele. Está sempre pronto a ajudar, seja a jogar ou no banco, e está a fazer um início de época muito positivo.

Casillas está entre os melhores guarda-redes do Mundo?

Do Casillas nem vale a pena falar! Os números, currículo e exibições falam por ele. É fantástico, sempre a bater recordes, merece é mais uma estátua pelo que já fez do que ter alguém a falar dele.

"Luisão devia ter acabado com o pentacampeonato"



Moreira já estava no Benfica quando chegou Luisão, com o qual partilhou o balneário quase uma década. Há dias, o brasileiro colocou um ponto final na carreira de jogador de forma surpreendente e, para Moreira, sem o brilho de um adeus no relvado ou com um título ou taça na mão. "Estive quase dez anos com Luisão no Benfica. A retirada é decisão dele e do clube. Soubemos de um dia para o outro, mas deve ter sido uma decisão ponderada. O ideal era ter terminado no ano passado a ser pentacampeão. Deixa uma marca enorme e vai entrar numa fase nova", comentou.

Como vê a distribuição de forças na liga com o Braga a lutar pelo título?

É uma questão social ser quase toda a gente de um dos grandes. O Braga já cresceu e já há mais pessoas de Braga que são só do clube da terra; o V. Guimarães sempre foi assim. Já nos enfraquecemos cá dentro e isso fez com que nos enfraquecêssemos lá fora e ainda podemos perder mais vagas europeias. Em Inglaterra, quem sobe até pode lutar pelos primeiros lugares, mas, claro, os direitos televisivos são divididos por todos. É necessário os pequenos crescerem, será bom para a liga, para a comunicação social. Este ano vai ser competitivo com o Braga. A liga vai ser renhida e englobo o Braga na luta pelo título. Oxalá que aconteça, é bom para o futebol português.

Somos nós que enfraquecemos o nosso futebol?...

O futebol português está a retroceder. Se conseguirmos afastar o ódio do futebol e juntarmos mais paixão, em breve Portugal poderá crescer porque temos treinadores e jogadores com talento. Não nos podemos esquecer que somos campeões da Europa! Não foi por acaso! Devemos tentar transportar isso para os clubes, com paixão pelo clube, mas sem ódio. Se me perguntarem se quero ir à bola com a minha filha de 13 anos, eu digo "vemos na televisão, sei lá o que se vai passar no estádio". Já chega. Temos de mudar a página, incentivar o futebol, esquecer o ódio para que o futebol seja mais bonito e uma festa. Chegou a altura de nós todos mudarmos o chip.

Nos grandes os "miúdos" João Félix, Diogo Leite e Jovane estão a brilhar e as seleções jovens triunfam. O futuro está assegurado?

Trabalha-se muito bem na formação em Portugal. Além desses, o Tiago Sá no Braga também tem sido aposta. As equipas bês e sub-23 funcionam como montra para apostarem neles com segurança, tiram aí as dúvidas e veem se estão preparados. Dos juniores à equipa principal o salto é muito grande. São apostas acertadas e correspondem em campo. Oxalá mais apareçam.