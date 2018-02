Conselho de Disciplina dá razão aos árbitros sobre utilização do logótipo da I Liga

O Conselho de Disciplina encerrou o inquérito aos árbitros que ocultaram o logótipo da Liga NOS

O Conselho de Disciplina da FPF notificou a Liga sobre a "conclusão do inquérito instaurado" pelo órgão disciplinar a propósito do boicote dos árbitros, na 12ª jornada, ao logótipo oficial da I Liga. Em causa, recorde-se, estava a inserção do "badge" da competição na parte da frente das camisolas dos juízes de campo. Na base do acórdão do CD está a decisão dos árbitros não usarem, como medida de protesto perante o clima de suspeição que recaíra sobre a arbitragem - houve mesmo uma ameaça de greve -, equipamentos sem o logótipo do patrocinador da I Liga na 12ª jornada. Uma posição no final de novembro de 2017 e que na altura originou a queixa junto da justiça desportiva.

Uma fonte da Liga esclareceu O JOGO que "a argumentação agora apresentada, para encerramento do inquérito, considera que o símbolo oficial da competição não consta no regulamento como fazendo parte do equipamento oficial", mas ainda assim, a polémica persiste. Luciano Gonçalves, presidente da APAF, prepara-se para "voltar a reunir com a Liga, no sentido se ser encontrada a melhor solução e, para já, ninguém está proibido de utilizar esse logótipo. Esta decisão vem ao encontro ao que considerávamos não sermos obrigados a ostentá-lo com referência à NOS".

A Liga, por seu turno, alega tratar-se do "badge" oficial da competição e que "desde a época 2015/2016 que os árbitros sempre o usaram, independentemente de tal não estar expresso no regulamento". E, segundo este pressuposto, acrescenta a mesma fonte, o logótipo "da Liga NOS na parte da frente das camisolas dos árbitros não está abrangida pela proibição da FPF e da FIFA", porque "não é publicidade à empresa patrocinadora da prova, mas tão só a identificação do nome oficial da competição".