Conselho de Arbitragem faz balanço da reunião com clubes

Estiveram presentes 16 emblemas num encontro em Fátima

Terminou pouco antes das 18 horas a reunião que o Conselho de Arbitragem promoveu com os clubes da I Liga, na qual marcaram presença representantes de 16 emblemas. O Benfica fez-se representar por Rui Vitória, o Sporting enviou o adjunto Raúl José enquanto em nome do FC Porto participou António Perdigão.

O CA da Federação Portuguesa de Futebol já emitiu uma nota sobre a reunião, dirigida por José Fontelas Gomes e João Ferreira, presidente e vice-presidente do Conselho de Arbitragem, esclarecendo que um dos temas foi o de clarificar as funções do videoárbitro. "O Conselho de Arbitragem começou por recordar a filosofia do projeto VAR («mínima interferência, máximo benefício») e o conceito de erro claro da equipa de arbitragem como ponto de partida para a intervenção do vídeo-árbitro, de acordo como protocolo definido pelo IFAB (International Board). A apresentação do CA passou ainda pelos quatro lances-tipo em que é possível a intervenção do VAR (golos, penáltis, expulsões e erros de identificação) e recordou os princípios básicos: decisão final é sempre do árbitro; VAR é elemento da equipa de arbitragem; decisão inicial do árbitro só será alterada nos casos em que a imagem mostre claramente que a decisão está obviamente errada; tecnologia VAR apenas será usada para erros claros e óbvios ou incidentes graves não detetados pela equipa de arbitragem."

Os representantes do árbitro falaram ainda das linhas de fora-de-jogo das transmissões televisivas, sublinhando que é favorável ao uso das mesmas, desde que reunidas as condições. "Que seja possível em todos os estádios e jogos com margem de erro semelhante e a tecnologia seja validada." Quanto ao número de câmaras, o CA remeteu para a organização da prova o garante dos requisitos mínimos.

O Conselho de Arbitragem classificou ainda de "positiva" a forma como tem corrido a implementação da videoárbitro, agora que terminou a primeira volta da I Liga.