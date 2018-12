"Clubes recorrem do que aprovaram"

Um dia depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter punido, numa decisão inédita, o Benfica, o Braga e o P. Ferreira com um jogo à porta fechada por mau comportamento dos adeptos, José Manuel Meirim, presidente do CD, garantiu em entrevista a O JOGO, no dia 13 de setembro, que estes "casos justificavam a aplicação da medida".

A decisão de punir Benfica, Braga e P. Ferreira com um jogo à porta fechada é praticamente inédita. O que mudou

Desde os primeiros relatórios... este é o 13.º, mas já no final da primeira época tínhamos avisado que uma das preocupações tinha a ver com o comportamento dos adeptos, aliada ao ataque através de gestos, declarações e pressões aos elementos de equipas de arbitragem. Foram os dois blocos centrais, desde o início, em que se manifestavam sérias preocupações para o exercício do Conselho de Disciplina. O que se fez ontem [anteontem] foi aplicar as normas regulamentares. Os casos justificavam a decisão. Foram percorridos todos os passos e no final tirámos a conclusão que vocês conhecem.

Estes castigos pressionam os clubes a controlarem melhor os seus adeptos. É essa a intenção do Conselho de Disciplina?

A intenção de controlar, vigiar ou atuar sobre os adeptos, principalmente os de risco, é algo que tem de estar plasmado nas regras que os próprios clubes aprovam. As medidas estão à vista. Há a intenção política. O Conselho de Disciplina não cria regras, aplica as regras. Bem, mal, sendo alvo de críticas justas ou injustas, etc., mas aplica as regras. A intenção é política, que se plasma nas intenções do Estado relativamente às leis da violência e que se plasma nos regulamentos disciplinares que os próprios clubes aprovam. A única coisa que o Conselho de Disciplina faz, uma vez que não pode criar regras, é aplicar na medida que entende correta, interpretando as normas, aquilo que está nos regulamentos. Há por toda a Europa uma preocupação, ao ponto de a própria UEFA ter feito um conjunto de estudos independentes, no sentido de proibir a entrada e permanência de objetos pirotécnicos em todas as competições da UEFA. Aplicámos aquilo que está determinado, não fazemos nenhum juízo.

Parece-lhe, mesmo assim, que estas penas deveriam ser mais pesadas para público e dirigentes?

A minha opinião pessoal não conta; essa é uma matéria que compete ao Estado, ao nível da sua própria legislação, e aos próprios organizadores das competições. Aqui e ali, os clubes, embora tenham aprovado as decisões, recorrem delas, o que merece a crítica geral das pessoas que olham para isto. Sendo aprovadas as matérias de mau comportamento, por unanimidade, a verdade é que no passo seguinte há recursos sobre elas...

O Benfica reagiu à punição de um jogo à porta fechada, afirmando que a decisão é ilegal e que a responsabilidade da segurança era do Estoril...

Vou falar apenas em termos genéricos e abstratos. Quando um grupo de adeptos se encontra no interior de um estádio, munido de um conjunto de objetos pirotécnicos que às vezes ativa e deflagra, outras vezes não, esse grupo, identificado com o clube A, é responsável pelos seus procedimentos, mesmo estando na condição de visitante, no estádio do clube B. Há aqui dois tipos de responsabilidade clara e que sancionamos sempre à luz do regulamento. A responsabilidade do clube visitado é a de não ter tomado todas as medidas no sentido de impedir a entrada e permanência daqueles objetos, e por isso também é punido.

Desde que é presidente do CD, em algum momento ficou com a sensação de que decidiu mal um processo?

Sim. Eu, em relação a essa matéria, vou dizer o seguinte: sou uma pessoa que dorme mal, sempre dormi mal. Não sou claramente uma pessoa como os arguidos gourmet deste país, que a primeira coisa que dizem em casos em que são arguidos é: "Ai, eu durmo muito bem, estou de consciência tranquila." Eu não tenho sempre a consciência tranquila, não tenho. Deito-me e penso em tudo. Se fiz bem, se não fiz, correu bem, não correu, se errámos, não errámos... Sempre fui assim."

"Não me preocupa o que pensam do CD"

O Benfica tem sido um dos clubes mais multados por ação desordeira dos seus adeptos. Podemos inferir que esses adeptos precisam de uma vigilância mais apertada?

Não faço essas contas, nem esses registos. Não faço comentários sobre isso. Posso dizer que é uma matéria preocupante, grave para o futebol e grave para a própria ideia do futebol como indústria.

A reincidência dos clubes teve peso na decisão recente do Conselho de Disciplina de punir com um jogo de castigo Benfica, P. Ferreira e Braga?

Os casos de ontem [anteontem] não têm a ver com a ideia de reincidência, aliás os acórdãos só serão conhecidos na próxima terça-feira. A ideia é apresentar de forma clara e a toda a gente, para ser objeto de crítica, para além dos agentes em causa.

Sente que o Conselho de Disciplina é respeitado pelos dirigentes?

Não sei, não tenho nenhum juízo sobre o nível de respeito ou não do CD. É um órgão que se faz respeitar ao nível das suas decisões, da forma como as fundamenta e publicita. Não estou preocupado sobre o juízo que fazem. Uma coisa é certa: todo o conselho vive bem com a crítica. Uma única coisa com a qual eu não vivo bem em particular é que não se ponha em causa a decisão disciplinar pelos seus méritos, mas se impute sempre uma segunda ou terceira intenção. Essa não, com isso é que o Conselho de Disciplina não vive bem. Há uma teoria de conspiração em que não se ataca, não se critica a própria decisão; o que vem à cabeça é que num foi assim e noutro assado.

"Estamos em cima do e-Toupeira"

De que serve abrir um inquérito disciplinar ao Benfica na sequência do processo e-Toupeira, quando o CD admite que as instâncias desportivas terão de esperar pelo que venha a ser produzido como prova nos tribunais civis?

Em todos esses processos, é evidente que a vertente disciplinar, quer a nível de instrução quer a nível do CD, se encontra debilitada no sentido de obter prova segura sobre a existência de infração disciplinar. O Ministério Público e a PJ é que podem recorrer a meios de prova que nós não podemos utilizar; o exemplo clássico são as escutas. Agora, é necessário, isso sim, é que os instrutores não deixem de acompanhar estes processos em tribunal, para que a todo o momento possam saber aquilo que podemos usar, ou não, para incorporar no processo disciplinar. O que temos no relatório, e tivemos uma ação muito forte nesse sentido, é estar em cima do processo.

Considerando que o processo e-Toupeira se pode arrastar por anos nos tribunais, há algum risco de este prescrever nos eventuais efeitos desportivos que possa ter?

Não, não me parece que possa prescrever. Em princípio, a existirem sanções, são muito graves e o prazo é dilatado.

Acha que os casos dos emails ou do Cashball, entre outros, podem ser resolvidos de forma célere na justiça desportiva?

O que faz sempre o CD, havendo notícias na comunicação social que dão conta de todo um conjunto de situações, é abrir imediatamente um processo de inquérito e enviá-lo para a Comissão de Instrutores. Há uma ligeira diferença relativamente ao último processo de inquérito [e-Toupeira], porque, aí, a única referência desportiva surge no comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. As entidades instrutoras têm de estar atentas, têm de consultar os processos, na medida em que podem consultar, e obter do juiz e do Ministério Público, todo o tipo de documentação ou prova que possa abreviar o caminho disciplinar. Mas abreviar com segurança. Todos estarão lembrados de processos anteriores em que tudo acabou por ser abreviado e o resultado final foi nulo, entre 2004 e 2006. Há que ir com muita atenção, com uma vigia constante de acompanhar os processos e saber o momento em que pode obter, ou não, provas que podem chegar para demonstrar qualquer infração.

A questão mais séria levantada pelo caso dos emails refere-se a suspeitas de anomalias nas classificações dos árbitros, no mandato do anterior Conselho de Arbitragem. Por que razão não estão essas classificações a ser revistas internamente pela FPF?

Não faço ideia se estão ou não estão. Isso compete ao Conselho de Arbitragem, à Direção da FPF e à Liga. Já tenho o que baste nessas matérias.

"Regulamento único pela verdade"

Meirim diz que é importante fazer um esforço para uniformizar o quadro disciplinar Uma das batalhas de José Manuel Meirim passa pela adoção de um regulamento único de competições não profissionais (no âmbito da FPF) e profissionais (no âmbito da Liga), à semelhança do que já se faz em Espanha, com sucesso. "Seria útil porque as soluções que se encontram nos regulamentos da FPF e da Liga muitas vezes divergem e a verdade é que sociedades desportivas participam de um lado e do outro, falando na Taça e na Supertaça. Podia-se estudar um pouco isto. A Espanha, por exemplo, tem apenas um regulamento. Era importante fazer um esforço para que as infrações fossem conhecidas de todos, independentemente do ambiente competitivo em que estão. Temos vivido algumas situações com os próprios agentes de arbitragem que estão na Liga e que têm as suas próprias rotinas. Quando vêm à Taça, as rotinas, os deveres e o tempo de entrega dos relatórios são diferentes. Isso não faz sentido e acho que as coisas podiam ficar consagradas num mesmo texto. Assim protegia-se a verdade e a lealdade da competição."

O caso do Moreirense foi arquivado duas vezes e o tribunal reabriu-o. Isso significa que as instâncias desportivas leram o processo de outra forma ou que as provas a que têm acesso são diferentes?

Em 2012/13, a secção profissional arquivou esse processo e em 2016 havia a tendência de a secção não profissional seguir esse caminho, mas intervim e colocámos o processo em instrução. Neste momento, o CD está a aguardar, tal como a Liga e a FPF, a decisão para ver se é possível voltar a jogo nessa matéria.

O Moreirense alega que os eventuais ilícitos em que é visado foram no tempo em que era clube e que a SAD não tem nada a ver com eles. Acha que temos advogados criativos a explorar omissões da lei?

Não comento estratégias de defesa, sejam certas ou erradas. Só podemos é apreciar a decisão final​​​​​​​ após serem apreciados os recursos.

Na sequência do processo disciplinar aberto a Brahimi, no FC Porto-Chaves, os portistas criticaram-no dizendo que absolveu Jonas e Samaris em circunstâncias quase idênticas. Considera ter havido critérios diferentes?

A única coisa que vou dizer em relação a essa situação é o que tem a ver com o auto de flagrante. A CI faz o estudo, vê a imagem e escuda-se, bem ou mal - não faço juízo -, na norma que exige que esta seja manifesta ou clara para abertura do auto. Essa imagem pode não abrir um auto, mas pode ser um indício claro de uma infração disciplinar, e foi assim que o CD atuou. Abre-se o processo disciplinar normal e tudo o resto é teoria da conspiração.

Desde a sua chegada, a maioria dos processos têm sido queixas entre Benfica e Sporting. O CD sentiu-se monopolizado por tricas particulares?

De maneira nenhuma. Esses clubes queixaram-se e o CD fez o que estava no regulamento. A postura de todos os agentes desportivos é com eles.

A saída de Bruno de Carvalho foi um alívio para a agenda dos órgãos disciplinares?

De maneira nenhuma. O CD atua em infrações vindas de A, B ou C. Fazemos o nosso melhor de forma clara, transparente e publicitada.

"Não nos sentimos limitados pelo TAD"

Sem saber que, à mesma hora da entrevista, o TAD revogava um castigo aplicado pelo CD ao Benfica, Meirim falou de uma relação de "respeito" entre os dois órgãos decisores.

Os clubes vangloriam-se, com cada vez mais frequência, de ganharem recursos ao Conselho de Disciplina no Tribunal Arbitral do Desporto. Essa diferença de critérios entre os órgãos é um problema?

Os dados do relatório dizem que, na maioria dos casos, as decisões são confirmadas em absoluto ou confirmadas com alteração da sanção. A intervenção do TAD é estabelecida pela lei e há que respeitar. O CD não se sente limitado na sua ação pelas decisões, mesmo as desfavoráveis, que venham do TAD. Isso não nos afeta e continuaremos no nosso trilho.

Por outro lado, parece que há um litígio entre o CD e a Comissão de Instrutores. No vosso relatório, pode ler-se que o CD se "senta no banco" durante o inquérito e a instrução. Preferia ser titular?

​​​​​​​Há um espaço de separação de poderes em que a instrução tem o seu espaço e onde o CD só pode intervir em momentos-chave. Nós já tivemos situações em que demos a volta a processos de arquivamento e solicitámos acusação. Esse é o momento em que o CD sai do banco e é lançado em campo. Embora, como o juiz lá fora, há muita coisa que já está relativamente difícil e condicionada por tudo aquilo que foi feito. Pode estar-se mais de acordo ou menos de acordo, mas o registo tem sido positivo em termos de concordância.