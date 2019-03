César Boaventura promete processos e diz: "Lionn está a fazer o jeito a alguém"

Empresário foi acusado pelo jogador brasileiro de tentar aliciar ex-jogadores do Rio Ave antes de um jogo com o Benfica, em 2015/16.

César Boaventura acusa Lionn de ter mentido em tribunal e vai, por isso, avançar com um processo. "Vou até às últimas consequências e pedir três milhões de euros por danos morais, comerciais e depoimento falso", vincou a O JOGO o empresário, que confessou surpresa com as palavras do lateral perante o juiz. "Estive com o Lionn umas dez vezes na vida, já jantei com ele e apresentei-lhe uma proposta de um clube. A última vez que falámos foi há dois meses e nunca sobre isso, apesar de ele já ter sido notificado", aponta.

O agora lateral do Chaves, que na altura jogava no Rio Ave, garantiu ter sido aliciado por César Boaventura antes de um jogo com o Benfica e o empresário vê nestes três nomes uma coincidência curiosa. "São três brasileiros [Marcelo, Cássio e Lionn] a quem a ligação FC Porto/Sporting arranjou contratos melhores. Marcelo foi para o Sporting, Cássio para o clube do Pedro Emanuel na Arábia Saudita e Lionn para o Chaves. Estava à espera de entrar no FC Porto; o Sérgio Conceição é que não aceitou", contra-atacou. "Lionn está a fazer um jeito a alguém. Diz isto em tribunal para me descredibilizar para o outro processo", remata.

Esta polémica surgiu na sequência do depoimento prestado pelo lateral num julgamento que decorre sobre outro caso que envolve Boaventura, interposto por Cássio, que se sentiu visado por comentários do empresário pelos golos sofridos num jogo contra o FC Porto. "Em momento algum falo do Cássio. Meto um vídeo de um golo sofrido pelo Cássio, mas aparecem 11 jogadores", defende-se.